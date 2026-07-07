Syntiant, une société de logiciels soutenue par Intel, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'entreprise et son introduction en bourse tout au long de l'article)

Syntiant Corp, une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs et les logiciels d’IA axée sur l’“IA physique”, a déposé lundi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de l’engouement des investisseurs pour l’IA et l’informatique.

Cette introduction en bourse est la dernière d’une série d’introductions liées à l’IA cette année, dans un contexte de reprise générale du marché américain des introductions en bourse, les entreprises cherchant à tirer parti de la confiance croissante des investisseurs.

Plus de 260 milliards de dollars d’émissions d’actions devraient voir le jour cette année, a indiqué J.P.Morgan dans une note.

Fondée en 2017 par quatre entrepreneurs, Syntiant développe des processeurs d’IA à faible consommation d’énergie conçus pour exécuter des modèles d’apprentissage automatique directement sur les appareils.

Sa technologie a été déployée sur toute une gamme d’appareils, allant des écouteurs et des appareils portables aux systèmes industriels et aux automobiles, a précisé la société.

En décembre 2024, la société a finalisé l’acquisition de l’activité de microphones MEMS grand public de Knowles Corp, spécialisée dans la production de microphones pour smartphones, écouteurs et autres appareils grand public.

Syntiant, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, a enregistré une perte nette de 20,9 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 64,5 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, contre une perte nette de 14,1 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 66,6 millions de dollars un an plus tôt.

Parmi les investisseurs de la société figurent Intel Capital, la branche d’investissement en capital-risque d’Intel INTC.O , ainsi que Microsoft Global Finance et Knowles Corp, selon le dossier réglementaire déposé par Syntiant.

Syntiant prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole “SYTN”.

Citigroup, BofA Securities, UBS Investment Bank et Needham & Company figurent parmi les chefs de file de l'opération.