SYNTHESE-La Russie disposée à mettre en place des couloirs humanitaires mercredi

WASHINGTON/LVIV, 9 mars (Reuters) - La Russie a annoncé être disposée à mettre en place des couloirs humanitaires afin de permettre aux civils de quitter dans la journée la capitale ukrainienne Kiev et quatre autres villes du pays.

L'agence de presse russe Tass a cité Mikhail Mizintsev, le chef du Centre de gestion de la défense nationale russe, disant que les forces russes permettraient aux civils d'évacuer en toute sécurité les villes de Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkov et Marioupol dès 10h00 heure de Moscou (07h00 GMT).

Une trêve temporaire a permis mardi d'évacuer 5.000 civils de la ville de Soumy, dans le nord de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes n'ont toutefois pas été en mesure d'évacuer des civils de la ville de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine.

Dans le cadre de nouvelles mesures destinées à accentuer la pression sur la Russie et isoler celle-ci pour son invasion de l'Ukraine, le président américain Joe Biden a annoncé dans la journée l'arrêt des importations de pétrole et de gaz russes.

Joe Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine devait faire face aux conséquences de l'invasion.

"Le peuple américain va porter un nouveau coup à la machine de guerre de (Vladimir) Poutine", a-t-il dit.

De nombreux groupes occidentaux ont décidé de fermer temporairement leurs enseignes en Russie, dont McDonald's, un symbole fort alors que le géant de la restauration rapide était devenu un étendard du capitalisme américain florissant après la chute de l'union soviétique. nL5N2VB6QV

AVIONS POLONAIS

Les Etats-Unis ont rejeté mardi la proposition de la Pologne de stationner tous ses avions de chasse MIG-29 sur une base militaire allemande, pour les mettre à la disposition de Washington.

La perspective de voir des avions s'envoler d'une base des Etats-Unis et de l'Otan en Allemagne vers la zone de conflit "soulève de graves préoccupations pour l'ensemble des pays de l'Alliance", a déclaré le Pentagone. nL5N2VC03E

Dans le port de Marioupol, des centaines de milliers de personnes sont privées d'eau et d'électricité et soumises à d'intenses bombardements depuis une semaine, alors que la nourriture et l'eau potable viennent à manquer, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

"La situation à Marioupol est apocalyptique", a déclaré le porte-parole du CICR, Ewan Watson.

Les troupes ukrainiennes ont repoussé mardi une tentative russe d'entrer dans la ville de Kharkiv et ont déjoué une opération de 120 parachutistes russes près de la frontière, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synïehoubov.

En Russie, la guerre a entraîné une nouvelle répression sévère de la dissidence, les derniers médias indépendants ayant été fermés la semaine dernière et les diffuseurs étrangers interdits.

(Reportage rédaction de Reuters, rédigé par Costas Pitas et Stephen Coates; version française Camille Raynaud)