SYNTHESE 2-Les dépenses de consommation aux États-Unis augmentent en janvier, la guerre en Iran accentue les pressions inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le sentiment des consommateurs, les commentaires des analystes tout au long de l'article; met à jour les marchés)

* Les dépenses de consommation augmentent de 0,4 % en janvier

* L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie augmente de 0,4 %; en hausse de 3,1 % en glissement annuel

* Les commandes de biens d'équipement de base restent inchangées; les livraisons baissent de 0,1%

par Lucia Mutikani

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté de façon solide en janvier, dans un contexte de hausse des prix, et le conflit qui s'éternise au Moyen-Orient menace d'aggraver l'inflation, ce qui renforce les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ne recommencera pas à réduire ses taux d'intérêt avant septembre.

Malgré l'augmentation légèrement plus importante que prévu des dépenses signalée par le département du commerce, d'autres données publiées vendredi ont laissé entrevoir des risques de dégradation des perspectives économiques après que la croissance du produit intérieur brut a ralenti à un rythme plus important qu'initialement prévu au quatrième trimestre. Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, sont restées inchangées en janvier et le moral des consommateurs s'est dégradé au début du mois de mars. Les dépenses de consommation ont à peine augmenté une fois corrigées de l'inflation. Dans le sillage des pertes d'emplois inattendues en février, ces rapports posent un dilemme à la banque centrale américaine.

Les économistes s'attendaient à ce que la Fed maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % mercredi prochain, et à ce qu'elle signale des retards dans la réduction des taux. Les marchés financiers anticipent une seule réduction des taux cette année, en septembre.

"Nous prévoyons maintenant une forte hausse de l'inflation et un affaiblissement de l'activité économique au deuxième trimestre en raison de la flambée des prix de l'essence et de l'énergie, de l'affaiblissement des exportations alors que le reste du monde est ébranlé par les perturbations et de l'érosion de la confiance des entreprises", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,4 % après avoir progressé dans les mêmes proportions en décembre, selon le Bureau d'analyse économique du département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,3 % des dépenses de consommation.

Les dépenses de consommation réelles ont augmenté de 0,1 % en janvier.

Les dépenses nominales ont été tirées par les dépenses en soins de santé, en logement et en services publics, ainsi qu'en services financiers et en assurances, en raison de la hausse des prix. Les dépenses consacrées à l'alimentation, aux biens et véhicules de loisirs, à l'ameublement et à l'équipement ménager durable ont augmenté, en raison de la répercussion des droits de douane.

Les dépenses pour les services discrétionnaires, y compris la nourriture dans les restaurants et les bars ainsi que les séjours dans les hôtels et les motels, ont baissé, ce qui est un signe de prudence de la part des ménages. La croissance des dépenses en services de loisirs et de transport s'est ralentie. Les dépenses consacrées à l'habillement et aux chaussures ont diminué.

Le BEA est toujours en train de rattraper le retard pris dans la publication des données à la suite de la fermeture du gouvernement l'année dernière. La fermeture la plus longue de l'histoire, qui a pesé sur les dépenses du gouvernement, a contribué à ce que la croissance du PIB n'augmente qu'à un taux annualisé de 0,7 % au quatrième trimestre.

Il s'agit d'une forte révision à la baisse par rapport au rythme de croissance de 1,4 % estimé précédemment, qui reflète les révisions à la baisse des estimations du trimestre dernier concernant les dépenses de consommation, les exportations, les investissements dans les structures des gouvernements étatiques et locaux, ainsi que les dépenses des entreprises en matière de produits intellectuels et de construction d'usines.

L'économie a progressé à un rythme de 4,4 % au troisième trimestre.

LES PRIX DE L'ESSENCE MONTENT EN FLÈCHE

La guerre américano-israélienne contre l'Iran faisant grimper les prix du pétrole, un ralentissement des dépenses de consommation est probable. Les prix de détail de l'essence ont grimpé de plus de 21 % pour atteindre 3,63 dollars le gallon depuis le début du conflit, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA.

La guerre provoque également une certaine volatilité sur les marchés boursiers, les économistes mettant en garde contre une réduction de la richesse des ménages à hauts revenus qui pourrait contraindre certains d'entre eux à réduire leurs dépenses. Les ménages à hauts revenus sont les principaux moteurs des dépenses de consommation et de l'économie en général. Les ménages à faibles revenus ont déjà réduit leurs dépenses en raison de l'augmentation des prix des biens due aux droits de douane et seront affectés de manière disproportionnée par le prix élevé de l'essence.

Les revenus ont augmenté de 0,4 %, grâce aux salaires et à l'ajustement annuel du coût de la vie pour les personnes âgées et les bénéficiaires des prestations de l'administration de la sécurité sociale. Le revenu à la disposition des ménages a augmenté de 0,9 %. Le taux d'épargne est passé de 4,0 % en décembre à 4,5 %, son plus haut niveau depuis six mois.

Les consommateurs devraient bénéficier d'une manne provenant de remboursements d'impôts plus élevés à mesure que les réductions d'impôts du président Donald Trump entreront en vigueur.

"Les consommateurs devront trouver un équilibre entre l'augmentation des remboursements d'impôt sur le revenu et la hausse des prix de l'essence et des taux d'inflation dans les mois à venir pour maintenir la croissance de leurs dépenses réelles", a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

Les actions à Wall Street ont baissé. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté.

L'INFLATION EST ÉLEVÉE

L'inflation était déjà élevée avant la guerre, en grande partie à cause des taxes à l'importation imposées par Trump. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 0,3 % après avoir augmenté de 0,4 % en décembre, selon le BEA. Les prix de l'ameublement et de l'équipement ménager durable, ainsi que des biens de loisirs et des véhicules ont connu de fortes augmentations.

L'inflation des services a fortement augmenté, tirée par les services de santé et de transport. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'inflation PCE a progressé de 2,8 % après avoir augmenté de 2,9 % en décembre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4 % après une hausse similaire en décembre. L'inflation de base PCE a augmenté de 3,1% en glissement annuel, la plus forte hausse depuis mars 2024, après avoir augmenté de 3,0% en décembre. Oxford Economics a estimé que la guerre en Iran ajouterait au moins 0,3 point de pourcentage à l'inflation globale en mars par le biais des prix de l'essence.

"Il y aura un certain impact sur les prix de base par le biais de l'augmentation des tarifs aériens et des effets plus larges de la poussée des coûts due à l'augmentation des prix des transports, mais cela dépend de la durée du conflit et des prix élevés de l'énergie", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

D'autres données du Bureau du recensement du département du Commerce ont montré que les commandes de biens d'équipement de base étaient inchangées en janvier après avoir augmenté de 0,8 % en décembre. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,5 % des commandes de ces biens. Les livraisons de biens d'équipement de base ont baissé de 0,1 % après avoir augmenté de 1,0 % en décembre.

Les commandes de biens durables, qui vont du grille-pain à l'avion et dont la durée de vie est de trois ans ou plus, sont également restées inchangées après avoir chuté de 0,9 % en décembre. Les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,6 %.

Les dépenses d'équipement pourraient être stimulées par la guerre, car l'augmentation des prix du pétrole brut stimule le forage pétrolier national. Cela pourrait compenser une partie du ralentissement attendu des dépenses de consommation.

"Pour un exportateur net comme les États-Unis, nous nous attendons à ce que l'impact du choc pétrolier soit atténué, même si dans un premier temps il pourrait s'agir d'un frein car le pouvoir d'achat des ménages est immédiatement touché, tandis que tout coup de pouce à l'investissement pourrait prendre un peu plus de temps à se répercuter", a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.