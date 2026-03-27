SYNTHESE 2-Le moral des consommateurs américains tombe à son plus bas niveau depuis trois mois, la guerre attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute de nouveaux commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, l'impact probable des prix de l'essence sur les réductions d'impôts aux paragraphes 10 et 11, graphique)

* L'indice du climat de consommation tombe à 53,3 en mars, contre 56,6 en février

* Les prévisions d'inflation sur douze mois passent de 3,4 % à 3,8 %

par Lucia Mutikani

Le moral des consommateurs américains a chuté plus que prévu en mars, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois, alors que la guerre au Moyen-Orient alimente les craintes d'inflation et assombrit les perspectives économiques.

La baisse, rapportée vendredi par les enquêtes sur les consommateurs de l'Université du Michigan, a touché tous les partis politiques et tous les groupes d'âge, avec des baisses importantes chez les consommateurs à revenus moyens et élevés, ainsi que chez ceux qui détiennent des actions. La guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui dure depuis un mois, a fait grimper les prix mondiaux du pétrole de plus de 50 % . Les prix de détail de l'essence ont bondi de 1 dollar pour atteindre une moyenne de 3,98 dollars le gallon, selon les données du groupe de défense des automobilistes AAA, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a chuté d'environ 6,7 %.

Bien que la corrélation entre le moral des consommateurs et les dépenses soit faible, la hausse des prix de l'essence et la baisse de la valeur des actions, combinées à la stagnation du marché du travail, pourraient réduire la consommation et entraver la croissance économique. Les ménages à hauts revenus ont mené les dépenses de consommation, soutenus par des niveaux de richesse élevés.

"Le sentiment a atteint un niveau historiquement bas au milieu de l'année 2022, alors que l'inflation était à son plus haut niveau depuis des décennies, mais l'économie a résisté grâce à une croissance solide du PIB et à un marché du travail historiquement fort", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial.

"Mais si le conflit s'éternise, que les prix de l'essence augmentent encore pendant la saison de conduite estivale et que les actions continuent de vaciller, les consommateurs pourraient jeter l'éponge et commencer à réduire leurs dépenses."

L'Université du Michigan a déclaré que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à 53,3 ce mois-ci, le chiffre le plus bas depuis décembre, contre 55,5 précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice baisserait à 54,0. Il était de 56,6 en février et n'est plus très loin du niveau record atteint en juin 2022. L'indicateur des perspectives économiques à court terme de l'enquête a chuté de 14 %, tandis qu'une mesure des finances personnelles prévues pour l'année à venir a reculé de 10 %. Les baisses des prévisions à long terme ont été plus modérées, selon l'enquête.

"Ces tendances suggèrent qu'à l'heure actuelle, les consommateurs ne s'attendent pas à ce que les récents développements négatifs se poursuivent dans l'avenir", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs de l'université du Michigan. "Ces opinions sont toutefois susceptibles de changer si le conflit iranien se prolonge ou si la hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation globale."

LES PRIX DE L'ESSENCE COMPENSERONT-ILS LES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS?

Certains craignent que les prix de l'essence, s'ils continuent d'augmenter, ne réduisent le coup de pouce fiscal apporté par les réductions d'impôts prévues par la loi "One Big Beautiful Bill Act". Les économistes de JPMorgan ont estimé que cela pourrait se produire si le prix moyen national augmentait de près de 5 dollars par gallon ou plus. Les prix à la pompe en Californie et dans l'État de Washington ont déjà dépassé les 5 dollars le gallon.

"Dans l'état actuel des choses, il est peu probable que l'augmentation des prix de l'essence à ce jour compense entièrement l'ampleur de la baisse des taxes", ont-ils écrit dans une note. "Bien entendu, même si la hausse des prix de l'essence ne compense pas entièrement l'OBBBA, elle réduirait tout de même le pouvoir d'achat réel par rapport à ce qui était prévu avant le début du conflit au Moyen-Orient. La hausse des prix de l'essence est également ressentie de manière plus homogène dans la répartition des revenus."

Les actions de Wall Street ont poursuivi leur déclin, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite .IXIC tombant à des plus bas de plus de six mois . Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont été mitigés.

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation au cours de l'année à venir a augmenté à 3,8 % ce mois-ci, contre 3,4 % en mars et en février. Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,3 % le mois dernier à 3,2 %. La Réserve fédérale a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % ce mois-ci. Dans les projections actualisées publiées parallèlement à la décision, les responsables de la banque centrale américaine prévoient une hausse de l'inflation et une seule réduction des coûts d'emprunt cette année.

"Il semblerait que l'impact de la hausse des prix de l'essence sur l'inflation soit pour l'instant temporaire, mais il semblerait que les prévisions pour l'année à venir dépassent les 4 % dans le rapport préliminaire d'avril", a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. "Du point de vue de la Fed, la majorité du comité (chargé de définir la politique monétaire) pourrait interpréter cela comme signifiant que les taux devraient rester stables."

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