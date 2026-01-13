SYNTHESE 2-L'inflation des prix à la consommation augmente régulièrement aux États-Unis, mais les ménages paient davantage pour l'alimentation et les loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport, des commentaires d'analystes tout au long du document)

*

L'indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % en décembre

*

L'alimentation et les loyers ont été les principaux moteurs de l'inflation à la consommation

*

L'inflation sous-jacente augmente modérément de 0,2 %

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en décembre, sous l'effet d'une hausse des coûts des loyers et de l'alimentation, alors que certaines des distorsions liées à la fermeture du gouvernement qui avaient artificiellement réduit l'inflation en novembre se sont dissipées, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laisserait les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci. Mais des réductions de taux cette année restent à l'ordre du jour, le rapport du département du travail de mardi montrant des pressions inflationnistes sous-jacentes modérées le mois dernier, ce qui, selon les économistes, suggère que la répercussion des droits de douane sur les prix est en train de ralentir. Les économistes étaient divisés sur la question de savoir si l'inflation avait atteint son maximum.

Néanmoins, la cherté des denrées alimentaires, dont les prix n'ont jamais autant augmenté depuis plus de trois ans, et des loyers a mis en évidence la crise d'accessibilité à laquelle est confronté le président Donald Trump, que les économistes attribuent en partie aux politiques de la Maison-Blanche, notamment aux droits de douane considérables sur les importations. M. Trump a fait une série de propositions pour réduire le coût de la vie, notamment en interdisant aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles, et en demandant à l'Agence fédérale de financement du logement - qui supervise les géants du financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac - d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations émises par les deux sociétés, afin de faire baisser les taux d'intérêt hypothécaires. L'inflation élevée a érodé la confiance des consommateurs et la cote de popularité de M. Trump, et sera un sujet politique brûlant cette année, alors que M. Trump et ses collègues républicains se battent pour conserver le contrôle du Congrès américain. Il est probable que les consommateurs s'inquiètent davantage de la hausse des prix des denrées alimentaires et des loyers que du rythme modéré de l'inflation qui a été salué par les investisseurs.

"Les familles ne suivent peut-être pas de près l'inflation de base, mais elles voient immédiatement les prix de l'épicerie et des restaurants", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount. "Une nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires n'est pas seulement un détail statistique, elle peut influencer la perception du public, les négociations salariales et, en fin de compte, le comportement économique."

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, selon le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi. Une augmentation de 0,4 % du coût du logement, qui comprend les loyers, a été le principal moteur de la hausse de l'IPC. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,7 %, soit la plus forte hausse depuis octobre 2022. Les prix des fruits et légumes ainsi que des produits laitiers ont connu des augmentations notables. Les prix du bœuf, qui ont suscité la colère de nombreux Américains, ont augmenté de 1,0 %, les steaks s'envolant de 3,1 %. Les prix des steaks ont augmenté de 17,8 % en décembre par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse en quatre ans. Les prix du café ont augmenté de 1,9 %, reflétant les tarifs douaniens. En revanche, les prix des œufs ont diminué de 8,2 %. Le coût de l'alimentation dans les restaurants et autres points de vente a augmenté de 0,7 %, soit la plus forte hausse depuis octobre 2022. Dans l'ensemble, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,1 % en glissement annuel en décembre. Trump a supprimé certains droits de douane sur les produits agricoles afin de réduire les prix des denrées alimentaires. Les économistes ont déclaré qu'il faudrait un certain temps avant que les consommateurs n'en voient les effets. Les prix de l'énergie ont augmenté de 0,3 %, une hausse de 4,4 % des prix du gaz naturel ayant compensé une baisse de 0,5 % des prix de l'essence. Les prix de l'électricité ont diminué de 0,1 %, mais ont augmenté de 6,7 % en glissement annuel, reflétant la demande accrue des centres de données dans le cadre d'un boom des investissements dans l'intelligence artificielle.

Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPC a progressé de 2,7 %, ce qui correspond à la hausse enregistrée en novembre. L'augmentation de l'IPC était conforme aux attentes des économistes.

Le BLS a estimé que l'IPC avait augmenté de 0,2 % de septembre à novembre. La fermeture de 43 jours a empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, ce qui a conduit le BLS à utiliser une méthode de report pour imputer les données, en particulier pour les loyers, afin de compiler le rapport sur l'IPC du mois de novembre. Si les prix de novembre ont été relevés, ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du mois, lorsque les détailliers offraient des rabais pour les fêtes de fin d'année. La méthode d'imputation reportée a traité les prix d'octobre comme inchangés.

Les actions ont baissé à Wall Street. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé à la suite de la publication des données. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises.

L'INFLATION SOUS-JACENTE A ÉTÉ MODÉRÉE EN DÉCEMBRE En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,2 % en décembre. Le BLS a estimé que l'IPC de base avait augmenté de 0,2 % de septembre à novembre. Les économistes ont déclaré que les distorsions dues à la fermeture de l'économie demeuraient dans les données de l'IPC. Malgré la hausse modérée de l'IPC de base, certains détails de ses composantes ont été solides. Le loyer équivalent des propriétaires a augmenté de 0,3 %, tandis que le coût des chambres d'hôtel et de motel a bondi de 2,9 %. Les tarifs aériens ont augmenté de 5,2 % et les vêtements de 0,6 %. Les coûts des soins de santé ont augmenté de 0,4 %. Cependant, les prix des voitures et camions d'occasion ont baissé de 1,1 % et le coût de l'ameublement et des opérations domestiques a diminué de 0,5 %. Le coût des services de téléphonie sans fil a baissé de 3,3 %.

L'IPC de base a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en décembre, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Les économistes estiment que les distorsions persistantes dues à la fermeture de l'économie ont freiné le taux annuel de l'IPC d'au moins un dixième de point de pourcentage. L'inflation de base pourrait s'accélérer en janvier, car les entreprises procèdent à des augmentations de prix en début d'année.

"Il convient de noter que l'IPC de base a augmenté de 0,4 % et plus au cours de chacun des quatre derniers mois de janvier", a déclaré Stephen Stanley, économiste américain en chef chez Santander U.S. Capital Markets. "J'imagine que les responsables de la Fed sont bien conscients de cet historique et qu'ils réservent leur jugement sur l'inflation jusqu'à ce qu'ils disposent de quelques mois supplémentaires de données sur l'inflation."

La banque centrale américaine suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Sur la base des données de l'IPC, les économistes estiment que l'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,46 % en décembre, ce qui se traduirait par une hausse de 2,9 % en glissement annuel.

La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % lors de sa réunion des 27 et 28 janvier. En raison de l'escalade des tensions entre Jerome Powell, président de la Fed , et M. Trump, la plupart des économistes ne s'attendent pas à une baisse des taux d'intérêt avant la fin du mandat de M. Powell en mai. L'administration Trump a ouvert une enquête criminelle sur Powell, ce que le chef de la Fed a qualifié de "prétexte" pour influencer les taux.

"Les décideurs politiques pourraient pencher davantage vers la prudence pour signaler l'indépendance institutionnelle, tandis que l'épisode augmente également la probabilité que Powell reste au conseil d'administration après la fin de son mandat de président à la mi-mai 2026, étant donné que son mandat de gouverneur court jusqu'en janvier 2028", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon.