SYNTHESE 1-Les commandes et les livraisons de biens d'équipement de base augmentent en février aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

* Les commandes de biens d'équipement de base augmentent de 0,6 % en février

* Les livraisons de biens d'équipement de base augmentent de 0,9%

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en février, tandis que les expéditions de ces produits ont augmenté solidement, suggérant que les dépenses d'équipement des entreprises étaient sur une base plus solide avant la guerre avec l'Iran .

La hausse signalée mardi par le département du commerce fait suite à la faiblesse du mois de janvier, que certains économistes avaient attribuée à des conditions météorologiques difficiles. La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à son deuxième mois, a fait grimper les prix du pétrole et entravé les chaînes d'approvisionnement.

"Je pense que les entreprises sont redevenues prudentes en mars, et probablement en avril, attendant de voir à quel point les prix de l'énergie allaient augmenter et pour combien de temps", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. "Mon hypothèse de base reste que la hausse des prix de l'énergie observée en mars ne durera pas plus de quelques mois, ce qui ne laisse présager rien de pire qu'une pause dans l'activité d'investissement, avec peu d'impact sur la tendance générale."

Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, un indicateur très surveillé des dépenses des entreprises, ont augmenté de 0,6 % après une baisse de 0,4 % en janvier, révisée à la baisse, a déclaré le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que ces commandes de biens d'équipement de base augmenteraient de 0,4 % après un gain de 0,1 % en janvier.

Le Census Bureau est toujours en train de rattraper son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière.

Les commandes de métaux de première fusion et de produits métalliques ont augmenté. Les commandes de machines ont augmenté de 1,5 %. Les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques sont restées inchangées, la hausse de la catégorie des ordinateurs et produits connexes ayant été compensée par une baisse des équipements de communication. Les commandes d'équipements électriques, d'appareils et de composants ont baissé de 0,1%.

Les livraisons de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,9 % en février, après être restées inchangées en janvier. Ces livraisons font partie des éléments entrant dans le calcul de la composante des dépenses des entreprises en matériel dans le rapport sur le produit intérieur brut.

Les dépenses d'équipement des entreprises ont augmenté pendant quatre trimestres consécutifs, bien que le rythme se soit ralenti au quatrième trimestre.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON S'ALLONGENT Certains économistes craignent que le conflit au Moyen-Orient n'entrave les livraisons. Une enquête manufacturière de l'Institute for Supply Management réalisée la semaine dernière a montré que les délais de livraison des fournisseurs avaient atteint en mars leur niveau le plus élevé depuis quatre ans.

"Les livraisons d'avions et de pièces détachées hors défense ayant chuté de 5,7 % en février, il existe des risques modestes de baisse de nos prévisions de croissance des investissements en matériel d'entreprise, qui se sont accélérés à 7,5 % en rythme annuel au dernier trimestre", a déclaré Bradley Saunders, économiste pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

L'investissement des entreprises dans l'équipement reste soutenu par la popularité croissante de l'intelligence artificielle et la construction de centres de données pour alimenter la technologie. Cette tendance soutient certains segments de l'industrie manufacturière, qui représente 10,1 % de l'économie, et atténue l'impact des droits de douane sur les importations .

Les commandes de biens durables, qui vont du grille-pain à l'avion et dont la durée de vie est de trois ans ou plus, ont chuté de 1,4 % en février après avoir baissé de 0,5 % en janvier. Elles ont été plombées par une chute de 28,6 % des commandes d'avions commerciaux. Boeing BA.N a indiqué sur son site internet qu'il n'avait reçu que 21 commandes d'avions civils en février, soit une forte baisse par rapport aux 107 commandes enregistrées en janvier.

Les commandes de véhicules à moteur et de pièces détachées ont augmenté de 3,1 %, tandis que celles d'avions de défense ont chuté de 3,8 %. Les commandes globales de matériel de transport ont diminué de 5,4 % après avoir baissé de 1,9 % en janvier. En excluant les transports, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,8 % après avoir progressé de 0,3 % en janvier.

Les livraisons de biens durables ont progressé de 1,3 % après avoir augmenté de 0,9 % en janvier. Les commandes de biens durables non satisfaites ont légèrement augmenté de 0,1 %, ce qui correspond à la hausse des stocks.

"Les dépenses en biens durables n'aiment pas l'incertitude élevée, les conditions financières moins accommodantes, le sentiment plus faible, les pressions sur les coûts et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, qui sont tous évidents depuis le début du conflit", a déclaré Oren Klachkin, économiste des marchés financiers chez Nationwide. "L'investissement dans l'IA ne devrait pas être découragé par le contexte macroéconomique mondial actuel et devrait donner un coup de fouet aux biens durables et au PIB global."