 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Menaces de mort: enquête ouverte après la plainte d'une journaliste contre le sénateur Thierry Meignen
information fournie par AFP 07/04/2026 à 20:02

La journaliste Nassira El Moaddem, à Bondy (Seine-Saint-Denis), le 14 septembre 2016 ( AFP / Thomas SAMSON )

La journaliste Nassira El Moaddem, à Bondy (Seine-Saint-Denis), le 14 septembre 2016 ( AFP / Thomas SAMSON )

Une enquête a été ouverte à la suite de la plainte de la journaliste Nassira El Moaddem visant le sénateur et ex-maire LR du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), Thierry Meignen, pour des menaces de mort qu'il aurait proférées, a indiqué le parquet de Paris.

"L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes de la direction de la police judiciaire" de Paris, a précisé le parquet, interrogé par l'AFP.

Mme El Moaddem, autrice du livre-enquête "Main basse sur la ville", avait porté plainte avec son éditeur Sotck le 24 mars après des propos de M. Meignen rapportés la veille dans Le Monde. "Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J'irai au bout, elle va mourir, je la tue", avait déclaré le sénateur au Monde.

Dans "Main basse sur la ville", la journaliste retrace les deux mandats de Thierry Meignen, qui avait ravi en 2014 ce bastion longtemps tenu par les communistes. Elle y dénonce des pratiques douteuses, notamment pour l'attribution des marchés publics, la chasse aux sorcières visant l'ancienne équipe ou encore le copinage avec l'extrême droite.

Le 26 mars, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait saisi le président du comité de déontologie de la chambre haute, comme l'y avaient appelé des élus écologistes et socialistes.

"Je suis satisfaite qu'une enquête soit ouverte par le parquet suite aux menaces de mort de M. Meignen, et que la justice commence à faire son travail", a réagi Mme El Moaddem auprès de l'AFP.

"En revanche, je suis toujours aussi choquée de l'absence de réaction du gouvernement qui interroge sur la sincérité de son engagement à protéger les journalistes (...). Quel signal envoie-t-il lorsqu'il décide de ne pas se positionner et d'ignorer les menaces de mort d'un sénateur envers une journaliste ?", a-t-elle poursuivi.

Le sénateur Thierry Meignen (Les Républicains), à la mairie du Blanc Mesnil, le 5 mars 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le sénateur Thierry Meignen (Les Républicains), à la mairie du Blanc Mesnil, le 5 mars 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Est-ce qu'il ne donne pas un blanc-seing à ceux et celles qui demain se sentiraient légitimés à des agressions physiques et qui, sur les réseaux, me harcèlent d'injures racistes par centaines chaque jour ? Je l'ai écrit dans mon livre: j'ai été suivie, intimidée, mon matériel professionnel volé devant l'école de mes enfants pendant l'enquête. Quelle est la prochaine étape ? Venir me casser la gueule devant mon domicile ?", a-t-elle ajouté.

Interrogé par l'AFP, le sénateur n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris, devant l'Assemblée nationale à Paris le 11 mars 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Iran: les ex-détenus Cécile Kohler et Jacques Paris attendus mercredi matin en France
    information fournie par AFP 07.04.2026 20:30 

    Ils étaient les deux derniers Français retenus en Iran: Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté mardi le territoire de la République islamique, après plus de trois ans et demi de détention et cinq mois d'assignation à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. ... Lire la suite

  • Nicolas Sarkozy arrive au Palais de justice de Paris le 7 avril 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Au procès libyen, Sarkozy pointe une "erreur" de Guéant et Hortefeux
    information fournie par AFP 07.04.2026 20:16 

    "Une erreur" et même "une faute" de Claude Guéant et Brice Hortefeux: au premier jour de son interrogatoire devant la cour d'appel de Paris, Nicolas Sarkozy a jugé mardi que ses collaborateurs avaient été "coupables d'imprudence" en rencontrant un dignitaire libyen ... Lire la suite

  • Carburants: Lescure reçoit les organisations syndicales
    Carburants: Lescure reçoit les organisations syndicales
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 19:49 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure reçoit les organisations syndicales alors que des "problématiques logistiques" ont entraîné des ruptures temporaires d'au moins un type de carburant dans une station-service sur cinq en France, dans le contexte de l'envolée ... Lire la suite

  • A l'Assemblée nationale, à Paris, le 7 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vifs débats à l'Assemblée sur le retour d'une région Alsace
    information fournie par AFP 07.04.2026 19:44 

    Sortir ou non l'Alsace du Grand Est: l'Assemblée nationale étudie mardi un texte visant à doter l'Alsace des compétences d'une région, une proposition qui provoque de vifs débats et conduit le gouvernement à plaider dans un premier temps pour une consultation des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank