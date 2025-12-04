SYNTHESE 1-Les banques canadiennes TD, BMO et CIBC dépassent leurs prévisions de bénéfices grâce à l'essor des marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nivedita Balu

Les prêteurs canadiens TD Bank < http://td.to/

>, Bank of Montreal < http://bmo.to/ > et CIBC < http://cm.to/ > ont dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices du quatrième trimestre, stimulés par leurs activités de marchés financiers qui ont bénéficié d'un rebond des transactions et d'une augmentation des revenus de transactions.

Les six grandes banques canadiennes - y compris la Banque Royale du Canada < http://ry.to/ >, la Banque de Nouvelle-Écosse < http://bns.to/ > et la Banque Nationale

NA.TO - ont terminé l'exercice 2025 avec des bénéfices qui ont dépassé les attentes. Et ce, malgré les défis auxquels elles ont dû faire face en raison de l'atonie de l'économie canadienne et des incertitudes tarifaires liées aux changements de politique commerciale des États-Unis.

Les banques ont largement bénéficié de leurs activités de banque d'investissement à marge élevée, basées sur des honoraires, grâce à un marché des fusions et acquisitions solide, soutenu par des méga-opérations et des activités de capital-investissement.

Les revenus tirés de la gestion de patrimoine ont également été élevés, les clients délaissant les investissements traditionnels tels que les CPG pendant les périodes de taux d'intérêt élevés au profit d'options d'investissement plus personnalisées.

Néanmoins, les banques ont mis de côté des sommes importantes pour se prémunir contre la détérioration des prêts, car elles restent prudentes face aux incertitudes commerciales qui pèsent sur les entreprises touchées par les droits de douane.

L'INCERTITUDE COMMERCIALE "N'EST JAMAIS UTILE", DÉCLARE LE DIRECTEUR FINANCIER DE LA TD

"L'incertitude commerciale n'est jamais vraiment utile, mais nous en tenons compte. Nous allons devoir la surveiller de très près, mais pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Kelvin Tran, directeur financier de la TD, lors d'une interview, soulignant les prévisions de croissance du bénéfice par action de la banque pour 2026, de 6 % à 8 %, divulguées en septembre.

Le secteur des services bancaires de gros de la TD a déclaré un bénéfice net rajusté de 529 millions de dollars canadiens, soit près du double de son bénéfice d'il y a un an. Le secteur des marchés financiers de BMO a enregistré une croissance de 97 % de son bénéfice, tandis que celui de la CIBC a progressé de 58 %.

La TD fait également l'objet de mesures correctives aux États-Unis après que les autorités de réglementation lui ont infligé une amende de 3 milliards de dollars pour des défaillances dans son système de lutte contre le blanchiment d'argent.

M. Tran a déclaré que les conversations se poursuivaient avec les organismes de réglementation et que la banque était en bonne voie pour mener à bien son travail de remédiation pluriannuel. Pour l'exercice 2026, la TD prévoit des investissements liés à la remédiation d'environ 500 millions de dollars avant impôts.

"Nous nous concentrerons sur ce que nous pouvons contrôler", a déclaré M. Tran.

BMO et la TD ont également bénéficié de leurs activités aux États-Unis qu'elles ont développées au cours de l'année par le biais d'acquisitions. Les bénéfices de BMO provenant de la région ont plus que doublé, tandis que ceux de TD ont bondi d'environ 30 %.

PAS LE MEILLEUR CAS POUR LES ACTIONS

Les banques canadiennes sont pleinement valorisées, selon les analystes, qui craignent que tout manque à gagner ne nuise à leurs actions.

Les actions de la TD ont grimpé de 53,8 % depuis le début de l'année, celles de la BMO de 27 % et de la CIBC de 34 %, tandis que celles de la RBC, de la Banque Scotia et de la Banque Nationale ont progressé en moyenne d'environ 27 %. L'indice plus large de la Bourse de Toronto s'est apprécié de 26 % au cours de la même période.

"Les entreprises sensibles au marché s'en sortent bien, mais si l'on prend un peu de recul, les pertes de crédit risquent d'être plus élevées pendant plus longtemps, en particulier au Canada", a déclaré Rob Poole, co-responsable des actions chez PICTON Investments, un investisseur dans les banques canadiennes. "Ce n'est pas la meilleure solution pour ces actions à court terme."

La Banque TD a déclaré un bénéfice ajusté de 2,18 dollars canadiens par action, dépassant les estimations moyennes des analystes de 2,03 dollars canadiens, selon les données du LSEG.

BMO a gagné 3,28 $CAN par action, soit 25 cents canadiens de plus que les estimations. Le bénéfice ajusté de la CIBC de 2,21 $CAN par action a également été supérieur aux estimations de 2,08 $CAN.

(1 $ = 1,3971 dollar canadien)