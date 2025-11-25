SYNTHESE 1-La croissance des ventes au détail ralentit en septembre aux États-Unis ; les prix de l'énergie stimulent l'inflation à la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

*

Les ventes au détail augmentent de 0,2% en septembre, en dessous des attentes des économistes

*

Les ventes excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires diminuent de 0,1%

*

Les prix à la production augmentent de 0,3 %, les prix de l'énergie étant à l'origine de la majeure partie de la hausse

*

Les prix à la production hors alimentation et énergie augmentent de 0,2%

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en septembre, suggérant la fatigue des consommateurs face à la hausse des prix, bien que la modération n'ait pas été suffisante pour réduire les attentes des économistes quant à une croissance économique solide au troisième trimestre.

Le ralentissement des ventes rapporté par le département du commerce mardi fait suite à une longue période de hausse et marque un passage de témoin peu encourageant pour le quatrième trimestre. Les économistes ont déclaré qu'un marché du travail morose, caractérisé par un taux de chômage au plus haut depuis quatre ans, rendait les consommateurs plus sélectifs dans leurs achats.

"Ces données ne sont plus d'actualité à ce stade, mais une série d'indicateurs de haute fréquence et d'enquêtes suggèrent que la croissance des dépenses a ralenti de manière significative au quatrième trimestre jusqu'à présent", a déclaré Oliver Allen, économiste principal chez Pantheon Macroeconomics.

"Le marché de l'emploi moribond et l'impact négatif continu des hausses de prix induites par les tarifs douaniens sur les revenus réels suggèrent que ce ralentissement va probablement se poursuivre."

Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % après un gain non révisé de 0,6 % en août, a déclaré le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, augmenteraient de 0,4 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 4,3 % en glissement annuel. Le rapport, qui devait initialement être publié à la mi-octobre, a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours. Une partie de l'augmentation des ventes en septembre a reflété des prix plus élevés, les recettes des stations-service ayant progressé de 2,0 %.

Les ventes s'étaient accélérées au cours des mois précédents, en partie parce que les consommateurs se sont précipités pour acheter des véhicules électriques à batterie avant l'expiration des crédits d'impôt pour les véhicules électriques à la fin du mois de septembre.

Les ventes des concessionnaires automobiles ont diminué de 0,3 % en septembre après avoir augmenté de 0,6 % en août. Les ventes des magasins de meubles ont augmenté de 0,6 %, tandis que les recettes des détaillants et fournisseurs de matériaux de construction et d'équipement de jardin ont progressé de 0,2 %. Toutefois, les ventes des détaillants de vêtements ont diminué de 0,7 %, tandis que celles des magasins d'appareils électroniques et ménagers ont baissé de 0,5 %. Les ventes des magasins de détail en ligne ont baissé de 0,7%. Les consommateurs ont également réduit leurs dépenses en matière de loisirs et d'articles de sport.

En revanche, ils ont davantage dîné au restaurant et fréquenté les bars. Les ventes des services de restauration et des débits de boissons, la seule composante des services dans le rapport, ont augmenté de 0,7 % après avoir fait un bond de 1,0 % en août. Les économistes considèrent les sorties au restaurant comme un indicateur clé des finances des ménages.

Les ventes au détail excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services de restauration ont baissé de 0,1 % en septembre après une augmentation révisée à la baisse de 0,6 % en août.

Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut. Elles avaient précédemment augmenté de 0,7 % en août.

La baisse des ventes au détail de base n'a pas modifié les prévisions des économistes selon lesquelles les dépenses de consommation se sont accélérées au troisième trimestre. Toutefois, ce sont les ménages à revenu élevé qui sont à l'origine de ces dépenses, alors que de nombreux consommateurs à revenu moyen ou faible sont accablés par l'augmentation des coûts, dont certains découlent des droits de douane sur les importations, ce qui crée ce que les économistes ont appelé une économie en forme de K. Bien que la croissance de l'emploi ait rebondi en septembre, le marché du travail s'affaiblit, le taux de chômage atteignant 4,4 % en septembre.

UNE FORTE CROISSANCE DU PIB EST TOUJOURS ATTENDUE

À la suite de la récente chute des marchés boursiers, certains économistes craignent que les ménages à hauts revenus ne commencent à réduire leurs dépenses et n'entravent la croissance économique. Avant les données sur les ventes au détail, la Réserve fédérale d'Atlanta a estimé que le produit intérieur brut avait augmenté à un taux annualisé de 4,2 % au troisième trimestre. Le gouvernement publiera son estimation du PIB du troisième trimestre le 23 décembre. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre , la majeure partie de l'augmentation étant due à la réduction du déficit commercial.

Un rapport séparé du Bureau des statistiques du travail du département du travail a montré mardi que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % en septembre, en raison d'une hausse du coût des produits énergétiques. Ce chiffre fait suite à une baisse non révisée de 0,1 % en août. Ce rebond est conforme aux attentes des économistes.

Au cours des 12 mois précédant septembre, l'IPP a augmenté de 2,7 % après avoir progressé dans les mêmes proportions en août.

Les prix des biens de production ont augmenté de 0,9 %, la plus forte hausse depuis février 2024, après avoir progressé de 0,2 % en août. Les biens énergétiques, qui ont accéléré de 3,5 %, ont représenté les deux tiers de la hausse des prix des biens.

Les prix des services de gros sont restés inchangés après avoir baissé de 0,3 % en août, lorsque les marges commerciales ont été comprimées. La baisse des marges commerciales avait suggéré que les grossistes absorbaient une partie des droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump sur les produits importés.

Cette mesure s'est largement traduite par des prix à la consommation modérés, bien que le coût de certains produits au supermarché, notamment le bœuf, le café et les bananes, ait bondi. Les économistes s'attendent à ce que la répercussion des droits de douane sur les importations stimule l'inflation dans les mois à venir. Plusieurs enquêtes, dont le S&P Global PMIs , ont montré que les entreprises américaines continuaient à payer des prix plus élevés pour les intrants et à demander des prix plus élevés pour leurs produits en novembre. Le gouvernement a indiqué en octobre que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,3 % en septembre, après avoir progressé de 0,4 % en août.

Les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en septembre, tandis que les prix des chambres d'hôtel et de motel ont baissé de 0,4 %. Ils ont été partiellement compensés par une baisse de 1,2% des frais de gestion de portefeuille. Ces composantes entrent dans le calcul des indices de prix des dépenses de consommation personnelle, les mesures suivies par la Réserve fédérale pour son objectif d'inflation de 2 %.

Les économistes estiment que l'indice des prix PCE, hors alimentation et énergie, a augmenté de 0,2 % en septembre, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en août. Cela maintiendrait l'augmentation annuelle de l'inflation de base PCE à 2,9 %. La probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale américaine en décembre a augmenté, malgré les inquiétudes de certains responsables de la Fed concernant l'inflation.