SYNTHESE 1-Google signe des contrats d'approvisionnement avec AES et Xcel pour répondre aux besoins énergétiques de ses centres de données

Google signe des contrats d'approvisionnement avec AES et Xcel pour répondre aux besoins énergétiques de ses centres de données

Alphabet's GOOGL.O Google a redoublé d'efforts pour sécuriser l'approvisionnement en énergie de ses centres de données à travers le pays en concluant des accords distincts avec les services publics américains, AES Corp AES.N et Xcel Energy XEL.O , ce mardi.

Les grandes entreprises technologiques sont à la recherche de nouvelles sources d'énergie plus fiables et plus propres pour alimenter leurs centres de données en pleine expansion, en raison de l'utilisation croissante d'applications d'intelligence artificielle.

Pour répondre à cette demande croissante, les entreprises de services publics ont investi massivement dans la modernisation du réseau électrique national, ce qui n'a pas manqué de susciter des inquiétudes quant à l'augmentation des factures des clients.

Xcel a conclu un accord pour alimenter le nouveau centre de données de Google à Pine Island, dans le Minnesota, tout en apportant 1 900 mégawatts de nouvelle énergie propre au réseau.

La compagnie d'électricité a déclaré que le projet n'entraînerait pas d'augmentation des coûts pour les clients existants, puisque Google paiera tous les coûts de son nouveau service.

Le projet ajouterait 1 400 MW de nouvelle capacité d'énergie éolienne, 200 MW d'énergie solaire et 300 MW de stockage d'énergie de longue durée. Google investira également 50 millions de dollars dans les efforts déployés par Xcel pour mettre en place un réseau de stockage de batteries dans tout le Minnesota.

De son côté, la société AES, basée à Arlington, en Virginie, a déclaré avoir signé un accord de 20 ans avec Google pour alimenter un nouveau centre de données dans le comté de Wilbarger, au Texas.

AES a signé des accords pour la production d'énergie qui sera co-localisée avec le nouveau centre de données et permettra à Google d'étendre ses opérations pour répondre à la demande de ses services de base.

L'entreprise de services publics construira l'infrastructure électrique partagée nécessaire à l'installation colocalisée.

Google avait déjà signé un accord avec NextEra Energy

NEE.N pour construire de nouvelles sources d'énergie pour ses opérations à travers les États-Unis.

NextEra et Google disposent actuellement d'une capacité de production d'électricité de 3,5 GW - suffisante pour alimenter environ 2,5 millions de foyers - en service ou sous contrat.

D'autres grandes entreprises américaines de services publics, dont Southern Co SO.N et AEP AEP.O , comptent également Google parmi leurs clients.

Meta, Microsoft et Amazon Web Services ont également signé plusieurs contrats de fourniture d'énergie avec des entreprises de services publics américaines.