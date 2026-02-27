SYNTHESE 1-Forte hausse des prix à la production aux États-Unis en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

*

L'indice des prix à la production augmente de 0,5% en janvier

*

Hors alimentation et énergie, les prix des biens augmentent de 0,7 %

Les prix à la production aux États-Unis se sont accélérés en janvier, le coût des biens hors alimentation et énergie ayant connu sa plus forte hausse depuis plus de trois ans et demi, les entreprises ayant répercuté les droits de douane sur les importations et augmenté leurs prix en début d'année.

L'augmentation plus forte que prévu de l'indice des prix à la production rapportée par le département du Travail vendredi a renforcé les attentes des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale ne recommencerait pas à réduire les taux d'intérêt avant juin.

L'IPP a été stimulé par un élargissement des marges, notamment pour le commerce de gros d'équipements professionnels et commerciaux ainsi que pour le commerce de détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Certaines composantes, dont les tarifs aériens intérieurs et les soins de santé, qui entrent dans le calcul des indices de prix des dépenses de consommation personnelle, les mesures de l'inflation suivies par la banque centrale américaine pour atteindre son objectif de 2 %, ont augmenté solidement le mois dernier.

Les économistes continuent de s'attendre à ce que l'inflation dite "core PCE", qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, maintienne un rythme d'augmentation élevé en janvier.

"Des marges plus importantes pour les producteurs pourraient augmenter les coûts de consommation dans les mois à venir, car les entreprises répercutent les coûts plus élevés des services", a déclaré Ben Ayers, économiste principal chez Nationwide. "Compte tenu de l'inflation de base toujours soutenue et du raffermissement récent des gains d'emploi, nous nous attendons à ce que la Fed reste en pause lors de sa prochaine réunion de mars."

L'IPP pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en décembre, selon le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPP augmenterait de 0,3 % après une hausse de 0,5 % en décembre.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPP a augmenté de 2,9 % après avoir progressé de 3,0 % en décembre. La modération du taux d'inflation des producteurs en glissement annuel s'explique par le fait que les chiffres élevés de l'année dernière n'ont pas été pris en compte dans le calcul. Le rapport a été retardé par la brève fermeture du gouvernement fédéral au début du mois.

Un bond de 0,8 % dans les services a entraîné la hausse de l'IPP mensuel, reflétant une augmentation de 2,5 % dans les services commerciaux, qui mesurent les changements dans les marges perçues par les grossistes et les détaillants. Les marges du commerce de gros d'équipements professionnels et commerciaux ont augmenté de 14,4 %, ce qui indique que les entreprises répercutent les tarifs.

Les prix ont également augmenté pour le commerce de gros de produits chimiques et connexes, les services groupés d'accès aux télécommunications par fil, le commerce de détail de produits de santé, de beauté et d'optique, ainsi que le commerce de détail de produits alimentaires et d'alcool. Les prix des services de transport et d'entreposage ont augmenté de 1,0%, mais le coût des services moins le commerce, le transport et l'entreposage est resté inchangé.

HAUSSES DE PRIX LIÉES AUX TARIFS

"Le problème du mois dernier semblait être lié aux tarifs", a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics. "Si l'on exclut le commerce et le transport, les prix des autres services de base sont restés inchangés." Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump , qu'il avait mis en œuvre en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale. Toutefois, Donald Trump a rapidement imposé des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours pour remplacer une partie des droits de douane d'urgence, avant de porter le taux à 15 %.

Les actions américaines ont ouvert en baisse. Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont baissé.

En ce qui concerne les services, les tarifs des compagnies aériennes ont augmenté de 2,6 % et les frais de gestion de portefeuille de 1,5 %. Les prix des soins médicaux ont augmenté de 0,8%, mais le coût des soins ambulatoires dans les hôpitaux a baissé de 0,9% tandis que les soins hospitaliers ont augmenté de 0,2%. Le coût de gros des chambres d'hôtel et de motel a diminué de 4,1 %. Ces éléments font partie des composantes qui alimentent l'inflation de base PCE. Les prix des biens de production ont baissé de 0,3 %, le coût de l'énergie diminuant de 2,7 %, avec une baisse de 5,5 % de l'essence. Les prix de gros des produits alimentaires ont diminué de 1,5 %, tirés vers le bas par un plongeon de 10,5 % des fruits frais et des melons. L'administration Trump a annulé certains droits de douane sur les fruits et légumes, y compris les bananes, afin de réduire les coûts pour les consommateurs. Les prix des œufs se sont effondrés de 63,9 %, mais le coût du bœuf et du veau a augmenté de 1,1 %. À l'exclusion de l'alimentation et de l'énergie, les prix des biens ont bondi de 0,7 %, la plus forte hausse depuis mai 2022, après avoir augmenté de 0,4 % en décembre. Les prix des biens de base ont progressé de 4,2 % en glissement annuel, la plus forte hausse depuis mars 2023. Les économistes continuent de penser que l'inflation de base PCE a augmenté de 0,5 % en janvier, ce qui se traduirait par une progression de 3,2 % en glissement annuel.

L'inflation de base PCE a augmenté de 0,4 % en décembre et de 3,0 % en glissement annuel. Le gouvernement publiera le rapport retardé sur l'inflation PCE de janvier le 13 mars.

"Ce rapport valide le fait que la Fed s'éloigne des risques liés au marché du travail", a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Les acteurs du marché qui n'ont pas encore revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux de la Fed cette année seront occupés à ajuster leurs comptes aujourd'hui."