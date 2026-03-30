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Syntel (Atos) condamné dans le cadre du procès TriZetto
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:44

Atos Group indique que, le 27 mars, le tribunal américain du district sud de New York a rendu sa décision préalable au jugement final, condamnant Syntel à verser 236,9 MUSD (204,1 MEUR) à Cognizant/TriZetto.

Le tribunal a également octroyé des intérêts sur les dommages compensatoires (qui s'ajouteront aux 236,9 MUSD), au taux légal de l'État de New York de 9%, qui courent à compter du 9 janvier 2018.

Il a ordonné à TriZetto de déposer, avant le 10 avril, une lettre indiquant si elle accepte la réduction du montant des dommages-intérêts punitifs, et a enjoint aux parties de se concerter et de déposer une proposition de rédaction du jugement définitif avant cette même date.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la procédure engagée en 2015 entre Syntel et TriZetto avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018. Le groupe va maintenant procéder à l'analyse plus en détail de la décision et se réserve le droit d'interjeter appel.

Le groupe français de services informatiques confirme par ailleurs que cette décision n'a pas d'incidence défavorable significative sur ses actifs, son activité, sa liquidité ou sa situation financière.

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