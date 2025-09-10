 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Synopsys vu en nette baisse après sa performance trimestrielle
information fournie par AOF 10/09/2025 à 14:31

(AOF) - Synopsys, dont le titre dégringole de plus 20% en avant-Bourse, a annoncé, pour le trimestre clos le 31 juillet, un bpa de 3,39 dollars contre 3,74 dollars attendu. Le chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars ressort également inférieur aux attentes, le consensus ciblant 1,77 milliard de dollars. Le fournisseur de logiciels de conception de puces a été pénalisé par la faiblesse de son activité Design IP.

Pour le trimestre en cours, la firme californienne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 2,23 et 2,26 milliards de dollars, alors que les analystes attendent 2,09 milliards de dollars.

