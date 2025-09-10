Synopsys s'effondre : les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chutent de 21,8 % à 472,9 $ avant le marché
** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 1,74 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations du consensus des analystes de 2,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires a souffert de la faiblesse de son activité de conception IP; les marges ajustées pour le segment ont chuté à 20,1 % contre 36,7 % l'année précédente
** J.P. Morgan maintient sa note "surpondérée", réduit les prix cibles à 600 $ contre 685 $, Piper Sandler réduit également les prix cibles à 630 $ contre 660 $
** JPM attribue la faiblesse de l'IP à une combinaison de retards dans les programmes des clients chinois, au pivot d'Intel INTC.O dans sa technologie de fonderie et au changement d'orientation de divers clients
** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 3,39 $ est également inférieur aux estimations de 3,74 $
** 19 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur prévision médiane est de 600 $ - données compilées par LSEG
** Le concurrent de SNPS, Cadence Designs CDNS.O , chute de 4,5 %
** Jusqu'à la dernière clôture, SNPS a progressé d'environ 25 % depuis le début de l'année
