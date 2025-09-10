 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 753,21
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Synopsys s'apprête à subir la plus forte perte journalière jamais enregistrée, les résultats du troisième trimestre étant décevants
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

10 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chutent de 33,1 % à 404,4 $ dans les échanges du matin; elles se dirigent vers leur plus forte baisse en pourcentage en une seule journée si les pertes se maintiennent

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,74 milliard de dollars, manquant l'estimation consensuelle des analystes de 2,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires a souffert de la faiblesse de son activité de conception IP; les marges ajustées pour le segment ont chuté à 20,1 % contre 36,7 % l'année précédente

** J.P. Morgan maintient sa note "surpondérée", réduit les prévisions à 600 $ contre 685 $; Piper Sandler réduit également les prévisions à 630 $ contre 660 $

** JPM attribue la faiblesse de la propriété intellectuelle à une combinaison de retards dans les programmes des clients chinois, au pivot d'Intel INTC.O dans sa technologie de fonderie et au changement d'orientation de divers clients

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 3,39 $ est également inférieur aux estimations de 3,74 $

** 19 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur prévision médiane est de 600 $ - données compilées par LSEG

** Le concurrent de SNPS, Cadence Design CDNS.O , chute de 7,1 %

** En incluant les mouvements de la séance, SNPS a baissé d'environ 17 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
334,3550 USD NASDAQ -7,58%
INTEL
24,3300 USD NASDAQ -0,45%
SYNOPSYS
393,2350 USD NASDAQ -34,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

