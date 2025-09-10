Synopsys s'apprête à effacer les gains de 2025, les actions s'effondrant en raison des difficultés rencontrées par les entreprises chinoises

Les actions de Synopsys SNPS.O ont chuté de près de 35 % mercredi, effaçant les gains de 2025 du fournisseur de logiciels de conception de puces, alors que les tensions commerciales sino-américaines ont nui à son revenu trimestriel et ont laissé les investisseurs s'interroger sur l'avenir de ses activités en Chine.

Les administrations américaines successives ont tenté de restreindre l'accès de Pékin à la technologie américaine des puces, limitant ainsi la portée des entreprises américaines sur un marché clé des semi-conducteurs. Cette situation a nui à Synopsys, qui fournit des logiciels pour la conception de processeurs complexes.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 juillet, manquant les estimations des analystes selon les données du LSEG, en raison de la faiblesse de ses activités dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Mardi, le directeur général Sassine Ghazi a attribué cette situation aux restrictions à l'exportation qui ont perturbé les activités en Chine et aux difficultés rencontrées par un important client du secteur de la fonderie.

La société a dû faire face à plus d'un mois de restrictions américaines sur les exportations de logiciels de conception de puces vers la Chine, coupant essentiellement le marché qui représente plus de 10 % du chiffre d'affaires des principaux acteurs de l'industrie.

Les restrictions, imposées à la fin du mois de mai, ont finalement été levées en juillet, mais l'incertitude tarifaire persiste.

Bien que M. Ghazi n'ait pas nommé le client de la fonderie, Intel INTC.O , un client de longue date de Synopsys, a considérablement réduit ses ambitions en matière de fabrication de puces et a ralenti ou annulé plusieurs projets de fonderie.

Les actions de son homologue Cadence Design Systems CDNS.O ont chuté de près de 7 %.