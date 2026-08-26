Synopsys revoit à la hausse ses prévisions annuelles concernant la demande en logiciels de conception de puces basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Synopsys SNPS.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, alors que l'essor de l'IA stimule les investissements dans les puces et les infrastructures, ce qui dynamise la demande pour les logiciels de conception de puces de l'entreprise.

La demande en matière de conception liée à l’IA a fortement augmenté, les fabricants de puces investissant dans des systèmes à semi-conducteurs plus avancés, tandis que les géants de la technologie, notamment Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , intensifient également leurs efforts en matière de puces développées en interne.

Voici plus de détails sur ces résultats:

* Synopsys prévoit pour l’exercice 2026 un chiffre d’affaires compris entre 9,69 milliards et 9,74 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 9,63 milliards à 9,71 milliards de dollars.

* Ces prévisions sont supérieures aux estimations des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires annuel de 9,68 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L’activité de propriété intellectuelle (IP) de conception de l’entreprise, qui concède sous licence des interfaces de puces pré-conçues que les clients peuvent directement intégrer dans leurs systèmes, a renoué avec une croissance de son chiffre d’affaires en glissement annuel au cours du troisième trimestre fiscal clos le 31 juillet.

* « Cette croissance repose véritablement sur le contexte favorable à la conception que nous observons actuellement, et son principal moteur est l’IA », a déclaré la directrice financière Shelagh Glaser lors d’un entretien.

* « Les clients conçoivent des puces de plus en plus complexes dans des délais de plus en plus courts. Et nous leur proposons les outils nécessaires pour simplifier cette complexité », a ajouté Mme Glaser.

* Synopsys prévoit une nouvelle hausse séquentielle de son activité de propriété intellectuelle de conception au cours du trimestre actuel.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, le plaçant désormais entre 15,04 et 15,10 dollars par action, contre une fourchette précédente de 14,72 à 14,80 dollars par action. Les analystes tablaient quant à eux sur un bénéfice annuel de 14,76 dollars par action.

* Synopsys a annoncé un chiffre d'affaires de 2,48 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 2,44 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, à 3,91 dollars, a dépassé les estimations de 3,67 dollars.

* L'action de la société a reculé d'environ 2 % en séance prolongée.