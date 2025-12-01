Synopsys profite de l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
1er décembre -
** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O augmentent de 5,4 % à 440,50 $
** Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O investit 2 milliards de dollars dans SNPS à 414,79 dollars par action
** L'investissement s'ajoute aux liens de NVDA dans l'écosystème de l'IA au milieu des préoccupations concernant les accords circulaires
** Jusqu'à la dernière clôture, SNPS avait chuté de 13,9 % cette année
