Synopsys prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

Synopsys SNPS.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes des investisseurs, même si le fabricant de logiciels de conception de puces fait face à des restrictions à l'exportation en Chine et à une incertitude économique plus large.

Les actions ont chuté de plus de 5 % au cours des heures de transactions prolongées.

L'entreprise a été confrontée à un ralentissement en Chine, les restrictions à l'exportation ayant empêché les clients de lancer de nouveaux projets de conception de puces, ainsi qu'à une demande plus faible que prévu de la part d'un client majeur de la fonderie.

Les analystes ont également souligné que le transfert de capacité vers les puces d'intelligence artificielle réduit la production d'appareils grand public tels que les smartphones et les PC, ce qui nuit au segment IP de l'entreprise, qui octroie des licences pour des conceptions de circuits préfabriqués.

Les revenus de ce segment ont chuté de plus de 6 % pour atteindre 407 millions de dollars au premier trimestre, contre 435,1 millions de dollars un an plus tôt.

"Si l'on exclut Ansys, le chiffre d'affaires de la Chine a légèrement baissé d'une année sur l'autre, conformément à nos prévisions", a déclaré Shelagh Glaser, directrice financière, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Ansys a contribué au chiffre d'affaires du premier trimestre à hauteur de 886 millions de dollars environ.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,23 et 2,28 milliards de dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation consensuelle des analystes (2,24 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 3,11 à 3,17 dollars par action, contre des estimations de 3,09 dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 2,41 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,39 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,77 dollars par action, dépassant le consensus de 3,56 dollars.

La société gère également une lourde dette contractée pour financer l'acquisition de la société de logiciels de simulation d'ingénierie Ansys pour 35 milliards de dollars, qui a été finalisée en juillet 2025 .

En novembre, Synopsys a lancé un plan de restructuration visant à réduire d'environ 10 % ses effectifs et à réorienter les investissements vers d'autres opportunités.