Stellantis-Perte nette de €22,3 mds en 2025, rebond du CA au S2

Stellantis STLAM.MI a fait état jeudi d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros due à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année correspondant à son "reset" stratégique, mais aussi d'un rebond de son chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'exercice écoulé.

En 2024, année marquée par une dégradation des performances sur la deuxième partie de l'année qui avait entraîné le départ de l'ancien directeur général Carlos Tavares, le constructeur automobile avait dégagé un bénéfice net positif de 5,5 milliards d'euros.

"Nos résultats pour l'année 2025 reflètent le coût d'une surestimation du rythme de la transition énergétique et l'impérieuse nécessité d'entreprendre un 'reset' pour replacer au cœur de notre activité la liberté de choix de nos clients au sein d'une gamme complète d'électriques, hybrides, et moteurs thermiques", a déclaré Antonio Filosa, nommé fin mai dernier à la tête du groupe, cité dans un communiqué.

"Au cours du second semestre de l'année, nous avons commencé à voir les premiers signes positifs de progrès à la suite de nos actions d'amélioration de la qualité, du lancement réussi de notre vague de nouveaux produits à l'origine d'un retour à la croissance du chiffre d'affaires", a-t-il ajouté.

En 2025, le chiffre d'affaires du constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a baissé de 2% à 153,5 milliards d’euros, mais progressé de 10% au second semestre.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Augustin Turpin)