Synopsys en hausse après un accord de rachat d'actions d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action de Synopsys SNPS.N , société spécialisée dans les logiciels de conception électronique, progresse de 2,4 % à 502,62 dollars

** SNPS annonce un accord de rachat accéléré d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars avec JPMorgan Chase Bank

** La société recevra dans un premier temps environ 1,735 million d'actions dans le cadre de cet accord

** Le nombre définitif d’actions rachetées par la société dépendra du cours moyen de l’action SNPS pendant la période de rachat

** Cette annonce intervient quelques jours après la publication par SNPS de prévisions optimistes pour 2027 , suite à la conclusion d’un accord de partage des revenus avec OpenAI, l’éditeur de ChatGPT

** Le titre bénéficie également de la hausse générale du secteur des logiciels

** Si l'on inclut la hausse de la séance , le titre affiche une progression d'environ 7 % depuis le début de l'année