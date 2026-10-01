Synopsys en hausse alors que ses prévisions pour l'exercice 2027 dépassent les estimations

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(Actualités)

1er octobre - ** L’action Synopsys SNPS.O progresse de 11,6 % à 485,72 dollars après que le fabricant de logiciels de conception de puces a publié des prévisions pour l’exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 11,10 et 11,20 milliards de dollars et un BPA ajusté compris entre 19,04 et 19,12 dollars, contre des estimations moyennes des analystesde respectivement 10,81 milliards de dollars et 17,81 dollars – données compilées par LSEG

** SNPS prévoit de racheter pour environ 1 milliard de dollars d’actions au cours des prochains mois

** La société a annoncé mercredi avoir conclu un accord de partage des revenus avec OpenAI dans le cadre du développement d’un modèle d’IA destiné à son activité de puces électroniques

** AWS, la division cloud d’Amazon.com AMZN.O , a également signé un accord de licence pluriannuel d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars portant sur la propriété intellectuelle de Synopsys en matière de conception de puces

** Sur 24 courtiers, 22 attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian est de 600 dollars – données compilées par LSEG

** L’action affiche une baisse de 7,4 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture