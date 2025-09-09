 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Synopsys chute après des résultats trimestriels décevants
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chutent d'environ 14 % à 520 $ dans les échanges prolongés

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars, contre une estimation de 1,77 milliard de dollars par les analystes pour le trimestre clos le 31 juillet

** La société annonce un bénéfice ajusté de 3,39 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 3,74 $

** Les actions de SNPS ont augmenté de 24,5 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

