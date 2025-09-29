Synlait Milk (Nouvelle-Zélande) atteint un plus haut de six mois alors que sa perte annuelle se réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la société néo-zélandaise Synlait Milk SML.NZ ont augmenté jusqu'à 20,7 % pour atteindre 0,845 NZ$, le niveau le plus élevé depuis le 25 mars

** L'action est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 17 février

** Le producteur laitier affiche une perte nette annuelle totale après impôts de 39,8 millions de NZ$ (22,98 millions de dollars), comparée à une perte de 182,1 millions de NZ$ il y a un an

** La société annonce également la cession des actifs de l'île du Nord à la société mondiale de soins de santé Abbott

ABT.N pour 307 millions de NZ$

** Cependant, la société annonce qu'elle ne fournira pas d'indications financières supplémentaires pour l'année fiscale 26

** 547 627 actions ont changé de mains, soit 4,6 fois le volume moyen sur 30 jours

** L'action a augmenté de 90,8 % cette année, y compris les gains de la séance

(1 $ = 1,7322 dollar néo-zélandais)