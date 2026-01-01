Suisse: une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar dans la station de ski de Crans-Montana

Des sauveteurs sont à l'oeuvre le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, en Suisse, à l'entrée du bar "Le Constellation", ravagé par un incendie meurtrier durant la nuit du nouvel an ( AFP / MAXIME SCHMID )

Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie accidentel d'un bar bondé durant la nuit du nouvel an dans la station de ski huppée suisse de Crans-Montana, "un drame d'une ampleur inédite" selon le chef de l'Etat helvétique.

Vers 01H30 locales (00H30 GMT), l'incendie s'est déclaré dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, fréquenté par des touristes - dont de nombreux jeunes - venus célébrer le nouvel an, ont annoncé les autorités du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse.

Le chef de la police cantonale du Valais, Frédéric Gisler, lors d'une conférence de presse après l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation dans la station de ski de luxe de Crans-Montana, dans les Alpes, le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

"Nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement", a annoncé le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler, au cours d'une conférence de presse à Sion (sud-ouest de la Suisse).

Evoquant "un drame d'une ampleur inédite, effroyable", le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a déclaré que "l'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connues".

- Aide médicale de l'UE -

Les autorités cantonales ont indiqué de leur côté qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais disent exclure la piste de l'attentat. Le conseiller d'Etat du Valais en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a précisé qu'il y avait eu une déflagration, mais qu'elle avait été consécutive à l'embrasement des lieux.

Des témoins ont décrit des scènes d'horreur : des gens ont tenté de briser les vitres du bar pour s'échapper, tandis que d'autres, couverts de brûlures, se précipitaient dans la rue.

Le service des urgences du principal hôpital du Valais étant saturé, des blessés ont été transférés vers différents hôpitaux comme à Lausanne, Genève ou Zurich.

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a déclaré que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible", soulignant que ce processus prendrait certainement du temps.

La Commission européenne a affirmé jeudi être "en contact" avec les autorités suisses afin de leur apporter une "aide médicale", après l'incendie meurtrier.

"Je suis profondément attristée par l'incendie qui s'est déclaré à Crans-Montana", a écrit la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, adressant ses pensées "aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées".

Elle a indiqué que ses équipes étaient en contact avec la Suisse, qui a activé le mécanisme de protection civile de l'UE. Il s'agit d'un système grâce auquel n'importe quel pays au monde peut demander une assistance de Bruxelles lorsque ses capacités de réaction sont dépassées par une situation d'urgence.

- "Ca a pris feu d'un coup" -

Le Constellation peut accueillir 300 personnes à l'intérieur et 40 en terrasse, selon son site internet. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, il dispose d'un sous-sol où sont organisés des soirées et événements.

Des sources concordantes ont indiqué jeudi à l'AFP que les propriétaires du bar sont de nationalité française: il s'agit d'un couple originaire de Corse.

Des policiers sur les lieux de l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

Les autorités redoutent que des étrangers fassent partie des victimes, la renommée internationale de la station de Crans-Montana y attirant des touristes du monde entier. Mais elles n'ont encore donné aucun élément sur l'identité des victimes.

Au moins deux Français figurent parmi les blessés, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères. De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde émotion" après le drame, et indiqué que "la France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide".

Les autorités du Valais, qui ont annoncé avoir ouvert une instruction pour "incendie", ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes du drame, mais plusieurs témoignages concordent sur l'éventuelle cause du sinistre.

Ces témoignages diffusés par différents médias suisses, français et italiens ont indiqué que des bougies étincelles fixées sur des bouteilles brandies par une personne juchée sur les épaules d'une autre avaient provoqué l'incendie en touchant le plafond. Ces mêmes témoins ont précisé qu'il s'agissait d'un "show" habituel dans l'établissement.

"Il me semble qu'il y avait des dames, des serveuses, avec des bouteilles de champagne avec des petites fusées. Elles ont été trop, trop près du plafond, et ben ça a pris feu d'un coup", a notamment raconté Axel, présent au moment du drame, au média italien Local Team.

- "Mon fils est introuvable" -

"Je suis sous le choc", a déclaré de son côté à la chaîne de télévision publique suisse RTS Alexis Laguerre, jeune homme qui marchait avec des amis devant le bar lorsqu'ils ont aperçu de la fumée puis des flammes s'échappant de l'établissement. "Les gens couraient au milieu des flammes… Certains essayaient de briser les vitres avec des chaises".

Alex, 21 ans, a déclaré à la RTS qu'il était arrivé sur les lieux peu après avoir entendu une forte explosion. Dans une forte odeur de gaz mêlée à celle de plastique fondu, il a décrit avoir vu des gens fuir le bar, brûlés, et des personnes crier à l'aide. "J'en ai encore des frissons", a-t-il confié.

Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif d'accueil a été mis en place.

"Mon fils est introuvable", se lamente une mère en larmes, citée par 24 Heures, "personne ne sait où il est".