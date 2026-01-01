 Aller au contenu principal
Angleterre: Manchester City et Liverpool gâchent
information fournie par AFP 01/01/2026 à 23:22

Le gardien de Sunderland Robin Roefs (à gauche) dégage une frappe de la tête de Josko Gvardiol (au centre) lors du match de Premier League contre Manchester City le 1er janvier 2026 à Sunderland ( AFP / ANDY BUCHANAN )

Le leader Arsenal a passé une belle soirée devant sa télé, jeudi: son dauphin Manchester City a perdu de l'élan et du terrain, à Sunderland (0-0), et le champion en titre Liverpool aussi, chez lui contre Leeds (0-0).

Il n'y a eu aucun but marqué au Stadium of Light, à Anfield et pas plus au Gtech Community Stadium entre Brentford et Tottenham (0-0). Les filets n'ont tremblé qu'à Selhurst Park, sans livrer toutefois de vainqueur entre Crystal Palace et Fulham (1-1).

Au sein du Top-6 de la Premier League, seul le leader Arsenal (1er, 45 pts) s'est imposé durant la 19e journée, et de manière éclatante mardi (4-1) contre le dernier membre du podium, Aston Villa (3e, 39 pts).

Les Gunners sont plus que jamais les grands favoris pour le titre, eux qui ne l'ont plus gagné depuis 2004, après le nul concédé jeudi par Manchester City (2e, 41 pts).

L'équipe de Pep Guardiola s'est cassée les dents sur Sunderland, remarquable défensivement dans la lignée de Nordi Mukiele, son défenseur français, et du gardien Robin Roefs, auteur de plusieurs parades devant Erling Haaland (37e), Savinho (48e) ou Josko Gvardiol (65e).

La performance est d'autant plus admirable que les Black Cats, invaincus à domicile depuis leur retour dans l'élite, étaient encore privés d'un de leurs cadres sur blessure, Dan Ballard, et d'une demi-douzaine de joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations.

- Liverpool sans tranchant -

L'attaquant français de Liverpool Hugo Ekitike (à droite) face à Leeds en Championnat d'Angleterre le 1er janvier 2026 à Liverpool ( AFP / Darren Staples )

Liverpool s'est montré moins offensif que Man City et le résultat a été le même, contre Leeds.

Chez eux et face au seizième (21 pts), les Reds ont dominé toutes les lignes statistiques, que ce soit la possesion (plus de 68%), les tirs (19) ou les corners (8), mais en manquant cruellement de tranchant.

Seules les initiatives répétées de Jeremy Frimpong sur le côté droit de l'attaque, et des têtes non cadrées de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), ont donné au public d'Anfield des raisons d'espérer.

"La possession du ballon ne signifie pas grand-chose si vous ne créez pas assez d'occasions", a reconnu l'entraîneur Arne Slot devant la presse. "Quand vous avez onze joueurs devant vous, dans la surface ou autour, ce n'est pas facile de trouver des joueurs libres", a-t-il ajouté.

Leeds s'est en effet essentiellement contenté de défendre, avec l'espoir de créer la stupeur sur une de ses rares offensives. Le hold-up a d'ailleurs été proche sur un but de l'entrant Dominic Calvert-Lewin, en position de hors-jeu (81e).

Les Whites de Daniel Clarke enchaînent un sixième match sans défaite en championnat, de quoi se donner un peu d'air supplémentaire dans la lutte pour le maintien.

Pour les Reds, quatrièmes avec 33 points, c'est en revanche une occasion en or gâchée dans la bagarre pour les places européennes, surtout après la défaite d'Aston Villa à Arsenal.

Il y a aussi eu un partage des points entre Crystal Palace et Fulham (1-1), des voisins du ventre mou comptant 27 points chacun.

Les "Eagles" ont certes stoppé l'hémorragie après trois défaites d'affilée, mais ils ont espéré plus après l'ouverture du score de Jean-Philippe Mateta (39e), son premier but en deux mois, hors pénalty.

Fulham a égalisé sur une merveille de frappe de Tom Cairney (80e).

