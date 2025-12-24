Synergie se renforce en Suisse

(AOF) - Synergie a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe suisse House of Flexwork. Cette société, qui figure parmi les leaders de l’emploi flexible responsable en Suisse et opère sous les marques Induserv, Hardworker et Payroll House, fournit des services de travail temporaire, de placement et de gestion de la paie à une base clients diversifiée grâce à un réseau de 7 agences. En 2025, elle devrait générer un chiffre d’affaires 75 millions de francs suisses, environ 80 millions d’euros.

Cette opération doit permettre à Synergie d'accélérer son développement en Suisse, un marché stratégique au cœur de l'Europe. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026.

