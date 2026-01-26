Synergie se renforce au Canada
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:15
La signature de cet accord n'entraîne toutefois pas le transfert de contrôle. La finalisation de la transaction est notamment conditionnée à l'autorisation des Autorités de la concurrence canadienne. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.
Pour Synergie, il s'agit de sa plus importante opération de croissance externe internationale, et qui marque une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion.
Agilus est le 8e acteur du marché de l'intérim au Canada et devrait générer un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2025 (190 millions d'euros).
Le rapprochement entre les deux sociétés doit permettre à Synergie de développer significativement ses activités au Canada et d'atteindre une taille critique sur le continent nord-américain, en s'appuyant sur une offre complète de services RH, allant de l'intérim responsable et du recrutement permanent au recrutement de spécialistes et au conseil en ressources humaines.
Valeurs associées
|29,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
L'or a dépassé lundi pour la première fois la barre des 5.000 dollars, jouant son rôle de valeur refuge face aux incertitudes suscitées par la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis, tandis que les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en ... Lire la suite
-
Le maire d' Orange (Vaucluse), Yann Bompard, a été condamné lundi à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire. Le tribunal correctionnel de Marseille a également ... Lire la suite
-
Raphaël Glucksmann a confirmé lundi qu'il ne participerait pas à la primaire lancée samedi par une partie de la gauche et a proposé à la place "à ses partenaires socialistes de travailler à une plateforme commune" pour 2027. "Je n'y serai pas (à la primaire), je ... Lire la suite
-
Le bilan d'un glissement de terrain survenu samedi près de Bandung, sur la grande île de Java, est monté à 17 morts lundi et pourrait encore s'alourdir alors que plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Des dizaines de personnes sans nouvelles de leurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer