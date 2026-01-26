 Aller au contenu principal
Synergie se renforce au Canada
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:15

La société dédiée aux ressources humaines a signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Design Group Staffing, qui opère sous la marque Agilus.

La signature de cet accord n'entraîne toutefois pas le transfert de contrôle. La finalisation de la transaction est notamment conditionnée à l'autorisation des Autorités de la concurrence canadienne. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Pour Synergie, il s'agit de sa plus importante opération de croissance externe internationale, et qui marque une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion.
Agilus est le 8e acteur du marché de l'intérim au Canada et devrait générer un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2025 (190 millions d'euros).

Le rapprochement entre les deux sociétés doit permettre à Synergie de développer significativement ses activités au Canada et d'atteindre une taille critique sur le continent nord-américain, en s'appuyant sur une offre complète de services RH, allant de l'intérim responsable et du recrutement permanent au recrutement de spécialistes et au conseil en ressources humaines.

