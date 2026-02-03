 Aller au contenu principal
Synergie finalise son acquisition de House of Flexwork en Suisse
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 07:25

Faisant suite à la signature d'un accord le 23 décembre dernier, Synergie fait part de la réalisation définitive de son acquisition d'une participation majoritaire au capital du groupe House of Flexwork, en Suisse.

Opérant à travers ses marques Induserv, Hardworker et Payroll House, House of Flexwork propose des services de travail temporaire, de recrutement permanent et de gestion de la paie à une clientèle diversifiée, à travers un réseau national de sept agences.

S'appuyant sur un ancrage régional solide et des relations clients de long terme, cette société devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 75 millions de francs suisses en 2025, soit près de 80 millions d'euros.

House of Flexwork intégrera les activités suisses de Synergie et permettra d'offrir une couverture complète du pays, avec des portefeuilles clients hautement complémentaires, notamment dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la logistique.

La nouvelle entité sera dirigée par Andreas Eichenberger, CEO de House of Flexwork et actuel président de la Swiss Staffing Association, "garantissant continuité, leadership et expertise approfondie du marché".

