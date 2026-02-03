Synergie finalise son acquisition de House of Flexwork en Suisse
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 07:25
Opérant à travers ses marques Induserv, Hardworker et Payroll House, House of Flexwork propose des services de travail temporaire, de recrutement permanent et de gestion de la paie à une clientèle diversifiée, à travers un réseau national de sept agences.
S'appuyant sur un ancrage régional solide et des relations clients de long terme, cette société devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 75 millions de francs suisses en 2025, soit près de 80 millions d'euros.
House of Flexwork intégrera les activités suisses de Synergie et permettra d'offrir une couverture complète du pays, avec des portefeuilles clients hautement complémentaires, notamment dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la logistique.
La nouvelle entité sera dirigée par Andreas Eichenberger, CEO de House of Flexwork et actuel président de la Swiss Staffing Association, "garantissant continuité, leadership et expertise approfondie du marché".
Valeurs associées
|30,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La directrice générale de KLM, Marjan Rintel, a été reconduite à son poste pour un second mandat de quatre ans, ont annoncé lundi soir la compagnie aérienne néerlandaise et sa maison mère, le groupe Air France-KLM. Mme Rintel, dont la première nomination avait ... Lire la suite
-
(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en ... Lire la suite
-
SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer