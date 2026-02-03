 Aller au contenu principal
L'Europe vue dans le vert avec le rebond des métaux précieux (actualisé)
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:41

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, à la faveur du rebond des métaux précieux et de l'accord commercial signé entre les Etats-Unis et l'Inde.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,62% pour le CAC 40 parisien, de 0,66% pour le Dax à ‍Francfort, de 0,11% pour le FTSE à Londres et de 0,55% pour le Stoxx 600.

La déroute de l'or et de l'argent a provoqué une secousse généralisée lundi sur les marchés financiers, même si l'Europe puis Wall Street sont parvenues à finir dans le vert.

Tout est parti de la nomination, vendredi, de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale (Fed). L'ancien gouverneur de la banque centrale est perçu comme ‌favorable à une réduction du bilan de la Fed, ce qui entraînerait une hausse des rendements obligataires, rendant la dette souveraine plus attractive que les métaux précieux qui ne génèrent aucun revenu.

La chute des prix de l'or et l'argent a été telle qu'elle a mis sous pression les investisseurs opérant avec des effets de levier, qui ont dû liquider leurs positions ​sur d'autres actifs pour couvrir leurs pertes.

Le rebond observé ce mardi apaise donc les tensions, d'autant que les nouvelles sont favorables sur le front économique et géopolitique.

Le bal des publications de ⁠résultats d'entreprises se poursuit, contribuant à soutenir les marchés d'actions, tandis que le scénario d'un conflit entre les Etats-Unis et l'Iran s'éloigne.

Donald Trump a par ailleurs annoncé lundi avoir conclu un accord avec l'Inde qui ramène les droits de douane américains sur les produits indiens de 50% à 18% en échange d'une réduction des ⁠barrières commerciales mises en place par New Delhi et d'un arrêt de ses ‍achats de pétrole russe.

L'Inde s'est également engagée à s'approvisionner davantage en brut auprès des États-Unis et éventuellement du Venezuela, a ajouté le président ⁠américain.

MÉTAUX

Le cours spot de l'or gagne 5% à 4.898 dollars l'once, après une chute de 13,6% lors des deux dernières séances.

Sur la même période, l'argent a chuté de 32%. Il gagne mardi 8,5% à 86,13 dollars l'once.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les gains des fabricants de puces électroniques et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que les petites ​capitalisations ont elles aussi fortement progressé.

L'indice Dow Jones a gagné 1,05% à 49.407,66 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,54% à 6.976,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,56% à 23.592,107 points.

Les contrats à terme sur les trois indices préfigurent en ouverture en hausse mardi.

EN ASIE

L'indice de la Bourse de Tokyo a gagné 3,92% à 54.720,66 points pour terminer à un ⁠plus haut historique, rebondissant après avoir cédé 1,2% la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 1,29% et le CSI 300 des grandes capitalisations a ​avancé de 1,18%, la progression des valeurs liées aux terres rares et à la défense contrebalançant le repli des valeurs technologiques. Ces ​dernières sont pénalisées par des spéculations autour d'un relèvement ​de la TVA pour les groupes chinois de télécommunications.

La Bourse de Hong Kong progresse de 0,31%.

En Inde, les indices boursiers Nifty 50 and Sensex gagnent tous deux près de 3% après l'accord commercial annoncé ​entre Washington et New Delhi.

CHANGES

Le dollar recule légèrement mais conserve en grande partie les gains acquis après la ⁠nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed et des données économiques américaines encourageantes sur l'activité manufacturière, deux éléments qui compensent les inquiétudes liées à la fermeture partielle des administrations fédérales américaines faute d'accord au Congrès sur leur financement. La situation pourrait se débloquer dès ce mardi avec un vote attendu de la Chambre des représentants.

Le billet vert recule de 0,22% face à un panier de devises de référence.

L'euro prend 0,22% à 1,1815 dollar, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

La banque centrale australienne (RBA) a pour sa part relevé mardi son taux directeur pour la première fois ‌en deux ans, citant une croissance économique plus rapide qu'anticipé et déclarant que l'inflation allait vraisemblablement rester au-dessus de l'objectif pendant un moment.

La décision, attendue, a néanmoins fait grimper le dollar australien (+1%).

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 4,2835% après avoir pris plus de trois points de base la veille.

En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance, principale référence pour la zone euro, avance de près de deux points de base, à 2,8823%.

PÉTROLE

L'apaisement relatif des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et la fermeté du dollar pèsent sur les cours du pétrole.

Le baril de Brent recule de 0,41% à 66,02 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,37% à 61,91 dollars.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 FEVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Inflation (estimation janvier

provisoire)

- sur un mois 0,6% 0,7%

- sur un an - 0,1%

(Rédigé par ‌Blandine Hénault avec les bureaux de Reuters, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
65,60 USD Ice Europ -1,07%
Pétrole WTI
61,54 USD Ice Europ -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

