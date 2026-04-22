 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Synergie: chiffre d’affaires T1 à 795,1 M€ en hausse de 5 %
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:15

* Synergie a publié chiffre d’affaires T1 2026 à 795,1 M€, en hausse de 5% sur un an. * Activité internationale à 499,7 M€, progression de 7,8% ; part International portée à 62,9% contre 61,2% au T1 2025. * France à 295,4 M€, hausse de 0,5% ; contribution de 37,1% au chiffre d’affaires consolidé. * Croissance à taux de change et périmètre constants de 2,5% sur le trimestre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Synergie SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/84D5902DFCBE8507A0646C8E48A26A296476A059

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SYNERGIE
28,700 EUR Euronext Paris +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank