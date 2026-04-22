Synergie: chiffre d’affaires T1 à 795,1 M€ en hausse de 5 %

* Synergie a publié chiffre d’affaires T1 2026 à 795,1 M€, en hausse de 5% sur un an. * Activité internationale à 499,7 M€, progression de 7,8% ; part International portée à 62,9% contre 61,2% au T1 2025. * France à 295,4 M€, hausse de 0,5% ; contribution de 37,1% au chiffre d’affaires consolidé. * Croissance à taux de change et périmètre constants de 2,5% sur le trimestre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Synergie SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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