Symbotic en hausse après un accord d'automatisation élargi avec Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Symbotic SYM.O , entreprise de robotique et d'IA, ont progressé de 2,8% à 38,45 dollars avant l'ouverture de la Bourse vendredi, à la suite de la conclusion d'un accord élargi avec Walmart WMT.O

** Jeudi en fin de journée, WMT a annoncé qu'elle allait consacrer environ 6 milliards de dollars sur plusieurs années afin de renforcer les capacités d'automatisation de son réseau de distribution

** Dans le cadre de cet accord, SYM fournira des capacités d’automatisation supplémentaires à 25 centres de distribution régionaux de WMT aux États-Unis; cet accord vise à soutenir la chaîne d’approvisionnement mondiale de WMT ainsi que la gestion des stocks en amont de son activité de commerce électronique

** L'action WMT progresse de 2% à 123,67 dollars en pré-ouverture

** Sur les 19 analystes couvrant SYM, les recommandations se répartissent comme suit: 11 “achat fort” ou “achat”, 5 “conserver” et 3 “vendre”; le cours cible médian est de 62,50 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture de jeudi, l’action SYM avait perdu 37% depuis le début de l’année

** SYM est entrée en Bourse en 2022 après que l'entreprise soutenue par WMT a fusionné avec une SPAC parrainée par le groupe japonais SoftBank 9984.T