Symbio (Forvia, Michelin, Stellantis) annonce une restructuration

(AOF) - Symbio a engagé une restructuration majeure pour assurer la pérennité de ses opérations industrielles et technologiques. Cette décision intervient après l’annonce du retrait de Stellantis comme client de l’ensemble des activités liées à l’hydrogène. Forvia , Michelin et Stellantis, les actionnaires de la société active dans les systèmes hydrogènes pour véhicules ont conclu un accord de financement, permettant la continuité d’exploitation et la pérennité de Symbio.

Dans son communiqué, Symbio explique que cette transformation est indispensable et doit permettre d'atteindre une solidité financière, en lui permettant de poursuivre ses activités dans des conditions pérennes. Elle doit également permettre de renforcer la compétitivité de l'entreprise afin de répondre aux besoins des clients et partenaires. Parmi les autres objectifs, Symbio souhaite sécuriser le déploiement de son plan produit et poursuivre ses activités de R&D.

Afin de mener à bien ce projet, la société a indiqué maintenir 175 emplois dans son nouveau périmètre et s'engage à mettre en place des mesures de soutien à l'emploi pour les salariés impactés, soit près de 358 personnes.