Agressions sexuelles: le faux infirmier "jouissait des aiguilles"
information fournie par AFP 03/12/2025 à 16:15

Le faux infirmier obsédé par les veines Nicolas Gonidec, jugé à Quimper pour agressions sexuelles, éprouvait "satisfaction sexuelle" et "jouissance perverse" en piquant des dizaines de femmes depuis deux décennies, a décrit une experte psychiatre mercredi.

"Il jouit, il jouit tout le temps, ce monsieur, quand il parle des aiguilles", a déclaré le Dr Anne Henry, experte psychiatre, lors d'un témoignage en visioconférence devant le tribunal correctionnel de Quimper.

"C'est sexuel, c'est totalement sexuel. Les injections (...) lui procuraient de la satisfaction sexuelle, sans qu'il ait forcément une érection", a-t-elle ajouté, devant le prévenu poursuivi pour avoir pratiqué des injections et prises de sang illégales sur une quarantaine de femmes entre 2015 et 2021.

Alors producteur audiovisuel et conseiller municipal de Quimper, dans la majorité de droite, M. Gonidec, 44 ans, proposait à ses victimes de participer à une étude médicale impliquant des prises de sang. Le plus souvent, ces études étaient censées porter sur des personnes ayant une phobie des aiguilles.

- "Comportements pervers" -

Les femmes qui acceptaient devaient remplir un questionnaire de santé et un formulaire de consentement, adressé par une secrétaire fictive.

Mallette de médecin, garrot, seringues: M. Gonidec travaillait les moindres détails pour convaincre ses victimes qu'il était bien infirmier et leur proposait rappels de vaccins et tests Covid, en sus des prises de sang.

"Le stratagème fait partie de la jouissance", a souligné l'experte. "Les comportements pervers, c'est un rituel qui se répète et augmente en intensité. Ce n'est pas le coït habituel qui va leur donner satisfaction, c'est le rituel".

Marié, M. Gonidec n'avait pas de relation sexuelle avec sa femme, dont il est aujourd'hui divorcé, a décrit un expert psychologue.

Anne Henry a quant à elle décrit M. Gonidec en "personnalité perverse", un homme "autocentré, bien plus préoccupé par son sort que par la souffrance des victimes".

Le rituel pervers qu'il avait mis en place s'est modifié au cours du temps "dans le sens d'une aggravation transgressive", a détaillé la psychiatre.

Le faux infirmier s'est ainsi mis à proposer à certaines de ses victimes des méthodes de relaxation, à base de massages censés provoquer un "orgasme thérapeutique".

Huit femmes ont raconté aux enquêteurs avoir subi des caresses sur les seins et des masturbations non désirées, alors qu'elles étaient censées participer à un protocole médical.

- "Collectionnisme" -

"Il est intelligent, il savait ce qu'il risquait et il a continué en prenant tous les risques. Sa jouissance est tellement impérieuse que ça prenait le pas sur tout le reste", a commenté Mme Henry, décrivant un "collectionnisme pervers".

Mardi, M. Gonidec avait raconté en détail comment une prise de sang douloureuse, à l'âge de 5 ans, avait, selon lui, déclenché cette obsession pour les veines.

Se piquant lui-même dès l'âge de 10 ans, il a ensuite reporté son obsession sur des camarades d'université. En 2001, à 20 ans, il fait l'objet d'un rappel à la loi du parquet, mais cela ne le dissuade pas de continuer ses injections.

En octobre 2021, il est condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour des faits similaires. C'est à la suite de la publicité générée par ce premier procès, organisé à Saint-Brieuc à l'automne 2021, qu'une soixantaine de plaintes avaient été déposées.

Mme Henry a estimé mercredi que le risque de récidive ne pouvait être écarté pour le prévenu, qui avait réalisé une séance d'injection un mois après une garde à vue en février 2021.

Lundi, il a d'ailleurs admis qu'il pratiquait des prises de sang sur sa nouvelle compagne, dans le cadre d'un "fantasme" assouvi dans un "cadre privé".

Une troisième procédure pour des faits similaires est par ailleurs en cours au parquet de Lorient.

