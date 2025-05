Syensqo: une nouvelle présentation pour les résultats information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Syensqo a annoncé mardi la mise en place d'une nouvelle structure pour la présentation de ses résultats financiers, une reclassification motivée par des changements dans son reporting de gestion interne.



Si cette organisation s'articulera toujours autour de quatre grands métiers, la division 'Performance & Care' prendra désormais le nom de 'Consumer & resources, indique la société dans un communiqué.



Cette division s'articulera autour du portefeuille de solutions de chimie de surface de Novecare (entretien de la maison, beauté, revêtements et l'agriculture) ainsi que sur l'offre de Technology Solutions, spécialisée dans les produits destinés à l'extraction des métaux et au traitement des minéraux.



La branche 'Autres Solutions' regroupera, elle, les formulations spécialisées des activités d'arômes et de composants dédiés au secteur pétrolier amont.



Le segment 'Materials' continuera pour sa part d'accueillir les polymères haute performance et les technologies composites, utilisés principalement pour les marchés de l'automobile et de l'aérospatiale, mais aussi dans la santé et l'électronique.



La dernière entité, dénommée 'Corporate & Business Services' intégrera toujours la recherche et l'innovation, les unités de cogénération, le développement de nouvelles activités (NBD) et les activités de peroxydes dans l'entité de Zhenjiang.



Le groupe de chimie compte présenter ses résultats selon ces quatre segments à l'occasion de sa publication de premier trimestre, prévue jeudi prochain.





Valeurs associées SYENSQO 67,2000 EUR Euronext Bruxelles +0,15%