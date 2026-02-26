Syensqo s'effondre de 20% après ses résultats
Pour 2026, le groupe anticipe un environnement macroéconomique et une demande toujours incertains, sans reprise générale sur l'année, et table sur une croissance des volumes "à un chiffre bas". Les résultats sont attendus en baisse : 1,1 MdEUR pour l'EBITDA ajusté et 700 MEUR pour le cash-flow opérationnel.
L'EBITDA ajusté se situe 10% sous les prévisions de KBC au T4. Quant à la prévision 2026 de 1,1 milliard d'euros, elle "représente une baisse de 7% sur un an à périmètre comparable et se situe environ 15% en dessous de nos estimations et de celles du consensus", explique l'analyste Wim Hoste, qui ajoute "Nous continuons de penser que la valorisation est attractive, mais nous devrons abaisser sensiblement nos prévisions."
Le titre Syensqo chutait de 22% en début de matinée après cette douche froide, de retour sur ses niveaux d'avril 2025.
|60,680 EUR
|Euronext Bruxelles
|-22,80%
