 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Syensqo s'effondre de 20% après ses résultats
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:36

Le chimiste belge a annoncé des résultats inférieurs aux attentes en 2025. Avec un chiffre d'affaires en baisse à 6,14 milliards d'euros et un EBITDA de 1,21 MdEUR, le groupe manque le consensus S&P Capital IQ (17 analystes) et guide sur des objectifs nettement inférieurs aux anticipations.

Pour 2026, le groupe anticipe un environnement macroéconomique et une demande toujours incertains, sans reprise générale sur l'année, et table sur une croissance des volumes "à un chiffre bas". Les résultats sont attendus en baisse : 1,1 MdEUR pour l'EBITDA ajusté et 700 MEUR pour le cash-flow opérationnel.

L'EBITDA ajusté se situe 10% sous les prévisions de KBC au T4. Quant à la prévision 2026 de 1,1 milliard d'euros, elle "représente une baisse de 7% sur un an à périmètre comparable et se situe environ 15% en dessous de nos estimations et de celles du consensus", explique l'analyste Wim Hoste, qui ajoute "Nous continuons de penser que la valorisation est attractive, mais nous devrons abaisser sensiblement nos prévisions."

Le titre Syensqo chutait de 22% en début de matinée après cette douche froide, de retour sur ses niveaux d'avril 2025.

Valeurs associées

SYENSQO
60,680 EUR Euronext Bruxelles -22,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank