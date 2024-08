SYENSQO - Résultats du Second Trimestre 2024

RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE 2024

Bruxelles, Belgique – 1er août 2024 - 7h00 CEST

POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DES VOLUMES D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE

EBITDA SOUS-JACENT DE €378 MILLIONS, CONFORME AUX ATTENTES, AVEC UNE FORTE CONVERSION EN CASH

FOURCHETTE DES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2024 RESSERRÉE

Sous-jacents (millions €) T2 2024 T2 2023 T1 2024 Var. annuelle Var. organique Var. séquentielle S1 2024 S1 2023 Var. annuelle Var. organique Chiffre d'affaires net 1,708 1,815 1,624 -5.9% -5.1% 5.2% 3,332 3,628 -8.1% -6.7% Marge brute (€) 582 635 583 -8.3% - -0.2% 1,165 1,298 -10.2% - Marge brute (%) 34.1% 35.0% 35.9% -90 bps - -180 bps 35.0% 35.8% -80 bps - EBITDA 378 433 363 -12.8% -10.9% 4.1% 740 906 -18.3% -15.8% Marge d'EBITDA 22.1% 23.8% 22.3% -170 bps - -20 bps 22.2% 25.0% -280 bps - Cash flow opérationnel 43 245 244 -82.3% - n.m. 287 657 -56.3% - Op. cash flow hors paiement de €167m au NJDEP 210 245 244 -14.1% - n.m. 454 657 -30.9% - Free Cash Flow -120 13 157 n.m. - n.m. 37 267 -86.2% - FCF hors paiement de €167m au NJDEP 47 13 157 n.m. - n.m. 204 267 -23.7% - Conversion en cash (LTM) 77% 80% 89% -310 bps - n.m. 77% 80% -310 bps - Conv. en cash (LTM) hors paiement de €167m au NJDEP 88% 80% 89% 800 bps - -70 bps 88% 80% 800 bps - ROCE (LTM) 8.8% 13.1% 9.6% -430 bps - -80 bps 8.8% 13.1% -430 bps -

Faits marquants du T2 2024

Le chiffre d'affaires net de €1,7 milliard a augmenté de 5% en séquentiel, grâce à la croissance de Materials et Consumer & Ressources. En glissement annuel, le chiffre d'affaires net a diminué de 5% organiquement par rapport au T2 2023, sous l'effet d'une baisse des prix (5%), plus particulièrement dans Consumer & Resources et Specialty Polymers. Les volumes sont restés stables en glissement annuel, reflétant la poursuite de l'amélioration de la dynamique par rapport au T1 2024, plus particulièrement dans Novecare; forte performance dans Composite Materials avec une croissance du chiffre d’affaires net de 14% sur un an ;

L'EBITDA sous-jacent de €378 millions a augmenté de 4% en séquentiel ;

La marge d'EBITDA de 22,1% est restée stable en séquentiel, en tenant compte de l'impact net des prix de €-24 millions au cours du trimestre ;

Bénéfice net sous-jacent de €159 millions ;

En excluant le paiement de €167 millions au Département de la protection de l'environnement du New Jersey (NJDEP), annoncé précédemment, le cash flow opérationnel s'élève à €210 millions et le free cash flow à €47 millions, avec une conversion en cash de 88% ;

Bilan: dette nette de €1,9 milliard, conforme aux attentes, comprenant €154 millions pour le paiement du dividende, €167 millions liés au paiement envers le NJDEP et la reconnaissance d'un passif de €90 millions lié au programme de rachat d'actions ; ratio d'endettement de 1,3x ;

Décision de modifier le calendrier de nos investissements dans l'usine de matériaux pour batteries en Amérique du Nord jusqu'à deux ans afin de s'aligner sur la demande de l'industrie.





Dr. Ilham Kadri, CEO

"Nous avons réalisé un second trimestre 2024 en ligne avec nos prévisions grâce à l’amélioration de la dynamique des volumes d'une année sur l'autre, en particulier chez Novecare, ainsi qu'à notre discipline en matière de prix et à la maîtrise de nos coûts. Nous avons également connu un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres dans Composite Materials et avons généré un niveau de cash solide.

Alors que nous prévoyons de renouer avec la croissance des volumes en glissement annuel au second semestre 2024, nous constatons une reprise plus lente sur certains marchés finaux, ainsi qu'une incertitude macroéconomique persistante. Néanmoins, nous restons concentrés sur ce qui est sous notre contrôle : apporter des solutions répondant aux besoins de nos clients, gérer rigoureusement nos coûts et nos dépenses d'investissement pour améliorer encore notre levier opérationnel et nos rendements, ce qui permettra à Syensqo d'assurer la croissance et la création de valeur à mesure que les marchés s'améliorent."

Perspectives 2024

Alors que nos résultats du second trimestre 2024 ont bénéficié d'une amélioration de la dynamique des volumes, nous ne prévoyons pas encore une reprise de la demande globale au second semestre 2024 qui soutiendrait la partie supérieure de la fourchette issue de nos perspectives partagées précédemment.

Nous prévoyons désormais une reprise plus lente dans un certain nombre de marchés finaux touchés par une incertitude macroéconomique persistante, plus particulièrement dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, les applications industrielles et médicales, tandis que nous continuons de nous attendre à une forte croissance sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense.

Pour le second semestre 2024, nous prévoyons un retour à la croissance des volumes en glissement annuel, avec une hausse des volumes dans toutes nos activités, et en particulier dans Novecare.

Par conséquent, nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2024 sont désormais les suivantes :

EBITDA sous-jacent compris dans la fourchette €1.4 billion - €1.475 billion ;

Dépenses d'investissement comprises dans la fourchette €600 - €650 million ;

Un Free Cash Flow entre €400 - €450 millions, diminué du paiement de €167 millions au département de la protection de l'environnement du New Jersey, effectué en avril 2024.





Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

