Syensqo: projet pilote pour le recyclage du plastique information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce participer à un projet pilote révolutionnaire dirigé par la Global Impact Coalition, du deuxième au troisième trimestre 2025, pour relever le défi critique du recyclage des plastiques issus des véhicules hors d'usage (VHU).



'Chaque année, plus de 800 millions de tonnes métriques de plastiques VHU sont incinérées ou mises en décharge dans la seule Union européenne, ce qui entraîne des pertes économiques et un impact environnemental importants', pointe le chimiste belge.



Se déroulant sur des sites aux Pays-Bas et en Allemagne, le projet pilote sera utilisé pour tester et optimiser une nouvelle approche de démantèlement, de tri et de recyclage des fractions de plastique, en vue d'une adoption plus large par l'industrie.



Une centaine d'ELV seront démontés en pièces plastiques, qui seront déchiquetées et triées en 10 groupes de polymères différents. Ceux-ci seront ensuite recyclés par Syensqo et les autres entreprises chimiques participant au projet.





