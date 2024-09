Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: nouvelle gamme d'antioxydants à base de romarin information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie Syensqo a dévoilé mardi une nouvelle gamme d'arômes naturels et d'antioxydants destinée à la conservation des aliments afin de répondre à une demande croissance de la par des consommateurs.



Cet ingrédient 100% végétal, baptisé 'Riza', est dérivé du romarin et peut être utilisé dans diverses applications, notamment pour la viande, la boulangerie, les plats préparés et les produits alimentaires à base d'huile et de graisse.



Il s'adresse aussi aux marchés des produits alimentaires pour animaux de compagnie ou autres, tels que porcs, volailles, ainsi que les boissons.



Le produit, qui comprend du romarin pur et des synergies, est disponible sous forme de poudre ou de liquide, avec différentes teneurs en acide carnosique.



Syensqo précise que ce lancement fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire de la société marocaine d'extraction de romarin Azerys en juillet dernier.





