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Syensqo entouré, le groupe a lancé une revue stratégique pour une activité
information fournie par AOF 21/05/2026 à 10:03

(Zonebourse.com) - A la Bourse de Bruxelles, le titre du chimiste de spécialité progresse de 4,34%, à 63,70 euros, après l'annonce du lancement d'une revue stratégique du segment Performance & Care.

Le groupe a indiqué que cette démarche s'inscrit dans sa volonté de se concentrer sur un modèle d'acteur "pure player" (qui se concentre sur un seul métier) des matériaux de spécialité et des technologies avancées.

Ce segment regroupe les unités mondiales Novecare et Technology Solutions, et est un leader mondial des solutions de chimie de surface et des réactifs miniers de spécialité destinés aux marchés des soins aux consommateurs, de l'agrochimie, des revêtements et de l'exploitation minière. En 2025, il a généré un chiffre d'affaires net de 2,0 milliards d'euros et un Ebitda sous-jacent de 358 millions d'euros.

Pour Mike Radossich, directeur général : "L'annonce d'aujourd'hui reflète notre volonté d'affiner davantage notre portefeuille, d'accroître notre concentration sur les technologies offrant les perspectives de croissance à long terme les plus attractives et de renforcer une différenciation durable portée par l'innovation. Dans ce contexte, nous allons désormais étudier plusieurs options stratégiques pour le segment Performance & Care, avec pour priorité de maximiser la valeur à long terme pour nos actionnaires".

Aucun calendrier précis n'a été fixé et rien ne garantit que ce processus débouchera sur une transaction.

Les analystes favorables à cette opération

Pour KBC Securities, ce ciblage encore plus précis pourrait clarifier la thèse d'investissement. Les analystes rappellent également que Syensqo a récemment vendu son activité Oil & Gas et que le segment Aroma Performance est également en vente.

Chez ING, les analystes considèrent qu'il s'agit d'une nouvelle majeure pour la thèse d'investissement, compte tenu de la décote persistante du titre par rapport à ses pairs, qui s'explique par sa structure actuelle de conglomérat. Cela suggère, toujours selon ING, que le marché n'applique actuellement aucune prime à la division Matériaux de Syensqo, malgré une croissance structurellement plus élevée et des marges parmi les meilleures du secteur. La banque néerlandaise estime la valeur d'entreprise du segment Performance & Care à 2,2 milliards d'euros, sur un total d'environ 8 milliards d'euros.

De son côté, Jefferies valorise l'activité sous revue stratégique à 2,5 milliards d'euros. Pour la banque d'investissement américaine, cette décision de Syensqo marque la poursuite du désengagement des activités à plus faible marge et plus exposée aux matières premières.

Jefferies et ING sont à l'achat du titre avec des objectifs de cours respectifs de 73 et 57 euros, tandis que KBC Securities est à accumuler en visant 70 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 10:03:00.

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