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Syensqo entouré après un début d'année rassurant
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 11:10

Syensqo grimpe de 6% vers 62,3 EUR à Bruxelles, le groupe de chimie de spécialités ayant fait part de chiffres rassurants pour le début de l'année, lui permettant de maintenir ses objectifs pour l'ensemble de 2026.

Il a vu son bénéfice net sous-jacent diminuer de 32% à 68 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, là où ING n'attendait toutefois que 49 MEUR, et son EBITDA sous-jacent, en repli de 16,5% à 251 MEUR, a néanmoins battu de 8% le pronostic de la banque néerlandaise.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 MdEUR, en recul de 7,4% (-1,6% en organique), "reflétant des volumes globaux stables, compensés par l'impact négatif des mouvements de change", alors qu'ING anticipait environ 1,34 MdEUR.

"Dans l'ensemble, nous avons constaté une amélioration des tendances du carnet de commandes au 2e trimestre, ce qui offre une meilleure visibilité pour répondre à nos perspectives sur l'ensemble de l'année", souligne le CEO Mike Radossich.

"Bien que le conflit en cours au Moyen-Orient n'ait eu aucun impact concret sur notre performance du 1er trimestre, il reste une source d'incertitude et nous avons pris des mesures pour atténuer tout impact direct sur nos opérations", reconnaît-il cependant.

Des objectifs maintenus pour 2026

En tenant compte de la visibilité actuelle ainsi que de l'environnement géopolitique actuel, le groupe belge continue d'anticiper une croissance de ses volumes "à un seul chiffre bas" en 2026, menée par son activité Composite Materials.

Pour l'ensemble de l'année, Syensqo confirme aussi viser un EBITDA sous-jacent d'environ 1,1 MdEUR et un flux de trésorerie opérationnel d'environ 700 MEUR, mais a ajusté sa prévision de dépenses d'investissement à environ 450 MEUR (au lieu de "moins de 500 MEUR").

"Globalement, ce point d'activité se révèle rassurant, avec un dépassement des attentes au 1er trimestre 2026, une trajectoire de bénéfices conforme aux prévisions et le maintien de l'objectif annuel à 1,1 MdEUR", résume ING.

Soulignant que cet objectif d'EBITDA sous-jacent suggère un potentiel de hausse par rapport au consensus qui s'établit à 1,09 MdEUR, l'établissement néerlandais réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre Syensqo.

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SYENSQO
62,2000 EUR Euronext Bruxelles +5,78%
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