Syensqo boucle une émission obligataire de 1,2 milliard de dollars

(AOF) - Syensqo annonce aujourd'hui qu'elle a clôturé avec succès une émission d'obligations pour un montant nominal de 1,2 milliard de dollars en deux tranches, la première de 600 millions, avec une échéance de 5 ans et avec un coupon fixe de 5,65%, et la deuxième de 600 millions, avec une échéance de 10 ans et avec un coupon fixe de 5,85%. Le groupe précise que ces obligations sont notées BBB+ par S&P et Baa1 par Moody's. Le carnet d'ordres a été sursouscrit de plus de quatre fois, dépassant les 5 milliards de dollars.

Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de la société, notamment le remboursement du crédit-relais mis en place par Syensqo fin 2023, dans le cadre de sa scission de Solvay.

