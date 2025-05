Solutions30: projet agrivoltaïque dans l'Aude information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce le démarrage du projet de construction d'une centrale agrivoltaïque de 5,2MWc à Montréal, dans l'Aude, pour le compte de Reden Solar, producteur indépendant d'énergie et de modules photovoltaïques.



Ce projet confirme le positionnement du groupe sur l'agrivoltaïsme et réaffirme son ambition d'accompagner la transition énergétique en proposant des solutions durables et innovantes. Le chantier a démarré en mars pour une mise en service en juillet.



Solutions30 installera de 'trackers PV', systèmes mécaniques qui permettent aux panneaux solaires de suivre la trajectoire du soleil, afin d'augmenter le rendement énergétique de l'installation d'environ 15 à 20% par rapport aux systèmes fixes.





