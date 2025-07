Syensqo: BlackRock au-dessus de 3% des droits de vote information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - La société BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a franchi en hausse le seuil de 3% de Syensqo, selon un avis financier diffusé vendredi.



A en croire cette notification de participation, BlackRock détenait en date du 27 juin, à la suite d'une acquisition d'actions, 3,13% des droits de vote du groupe belge de chimie.



En tenant compte des instruments financiers équivalents, sa participation s'élève à 3,74%.





Valeurs associées SYENSQO 67,8000 EUR Euronext Bruxelles -1,48%