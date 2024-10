Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: achèvement d'un programme d'achat d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce l'achèvement de son programme d'achat d'actions, lancé le 25 juin et qui s'est terminé le 23 octobre : au total, 983.000 actions ont été achetées, soit environ 0,93% des actions en circulation du groupe belge de chimie de spécialité.



Pendant la durée du programme, conçu pour couvrir les obligations dans le cadre des plans d'incitation à long terme actuels pour ses employés, Syensqo a investi au total 74,35 millions d'euros à un prix d'achat moyen de 75,64 euros par action.





Valeurs associées SYENSQO 73,17 EUR Euronext Bruxelles +1,01%