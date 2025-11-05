 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 089,74
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Syconvictions du mois d’octobre 2025
information fournie par Sycomore AM 05/11/2025 à 14:29

SYCOMORE AM

SYCOMORE AM

Aux Etats-Unis, les divergences entre Donald Trump et Jerome Powell semblent être mises de côté après Jackson Hole. Le shutdown n'a même pas été pris en compte par les marchés.

Dans ce cadre, nous restons avec une exposition autour du point d'équilibre dans nos stratégies d'allocation sur les actions. Sur le front du crédit, nous bénéficions du portage. Les écarts de rendement continuent de se resserrer, au point que de nombreuses entreprises émettent maintenant sous les taux d'Etat.

(...)

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank