Sycomore va lancer des fonds emploi et éducation

(NEWSManagers.com) - Sycomore Asset Management a annoncé le lancement de deux fonds thématiques en 2021, au cours de sa conférence annuelle qui se tenait en visio vendredi. Le premier sera un fonds solidaire 90/10 sur l' emploi, a dévoilé Frédéric Ponchon, gérant associé de Sycomore. Pour la partie cotée, les entreprises seront sélectionnées en utilisant la matrice sur l' employabilité " the good jobs rating " conçue par la société de gestion l' an dernier. Il s' agit d' un outil d' analyse de données développé pour les investisseurs cherchant à évaluer la contribution sociétale d' une entreprise en tant qu' employeur. 10 % des actifs pourront être investis dans des entreprises solidaires " qui embauchent des personnes éloignées du marché traditionnel de l' emploi comme les handicapés, les chômeurs de longue durée, les personnes peu qualifiées " , a détaillé Frédéric Ponchon.

Un second fonds sur l' éducation verra le jour. Il concernera aussi bien l' éducation initiale que l' éducation tout au long de la vie. " C' est une thématique qui a de nombreux leviers de croissance : élévation du niveau de vie dans les émergents, les nouvelles opportunités qui sont apportées par la technologie " , s' est réjoui Frédéric Ponchon.

Au cours de cette conférence, Emeric Préaubert, associé fondateur de Sycomore AM, a aussi fait le point sur 2020, une année " inédite et dramatique sur le plan sanitaire " . " Pour Sycomore Asset Management, elle a été riche en projets et structurante " , a-t-il estimé.

Internationalisation de la gamme

" L' année écoulée a été marquée par un basculement généralisé vers l' ISR. Dans ce contexte, ce qui compte ce n' est plus tant de faire de l' ISR, que la façon de le faire " , a-t-il observé.

Dans ce contexte, Sycomore a " approfondi et enrichi ses méthodologies " , selon Emeric Préaubert. " Les chantiers ont été très nombreux : l' élaboration d' une charte " tech responsable " , la formalisation de notre stratégie capital sociétal et de notre politique de droits humains, le démarrage de la mise en application de notre métrique sur l' employabilité, " the good jobs rating " . Nous avons aussi poursuivi nos avancées sur la NEC (pour " net environmental contribution " ), qui vise à mesurer de manière holistique - et pas uniquement sous l' angle des émissions de CO2 - l' impact environnemental des sociétés dans laquelle nous investissons " , a-t-il énuméré. " Cette stratégie qui soutient le développement de l' ensemble de notre gamme a été couronnée de succès avec une collecte très positive sur notre gamme actions et le gain de plusieurs appels d' offres " , a-t-il souligné, sans donner plus de précisions.

De plus, " Sycomore a finalisé la labellisation de l' ensemble de sa gamme long only, a inscrit sa mission dans ses statuts et est devenue B-Corp, une première pour un asset manager français " , a ajouté Emeric Préaubert. Il s' agit d' une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public.

L' an dernier, Sycomore a aussi continué d' étoffer son équipe avec l' arrivée de 5 analystes gérants dont 2 étrangers. " La poursuite de l' internationalisation de notre gamme constitue l' un de nos objectifs prioritaires pour les prochaines années " , a observé à cet égard Emeric Préaubert.

Enfin, pour 2021, Emeric Préaubert souhaite " mieux mesurer notre impact " et " multiplier les actions autour d' un thème qui va devenir central, l' engagement " .