Sycomore AM recrute un responsable développement France et Suisse
information fournie par Agefi Asset Management 27/01/2026 à 08:15

Sycomore Asset Management vient de recruter Mickael Guenic en tant que responsable développement France et Suisse Romande.

L’intéressé vient de Swiss Life Asset Managers où il a travaillé 14 ans, dernièrement à Paris en tant que commercial sur la clientèle institutionnelle.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre des ambitions de développement à l’international de Sycomore. Sur les sept milliards d’euros que la société de gestion du groupe Generali compte collecter entre 2024 et 2028, les deux tiers doivent provenir de l’étranger.

A fin décembre, 800 millions d’euros étaient gérés pour le compte de clients étrangers, sur un encours de neuf milliards.

L'Agefi

