Sycomore AM recrute un responsable développement France et Suisse

Sycomore Asset Management vient de recruter Mickael Guenic en tant que responsable développement France et Suisse Romande.

L’intéressé vient de Swiss Life Asset Managers où il a travaillé 14 ans, dernièrement à Paris en tant que commercial sur la clientèle institutionnelle.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre des ambitions de développement à l’international de Sycomore. Sur les sept milliards d’euros que la société de gestion du groupe Generali compte collecter entre 2024 et 2028, les deux tiers doivent provenir de l’étranger.

A fin décembre, 800 millions d’euros étaient gérés pour le compte de clients étrangers, sur un encours de neuf milliards.

L'Agefi