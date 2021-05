Sycomore AM recrute un analyste crédit

(NEWSManagers.com) - Sycomore Asset Management vient de recruter Tony Lebon en tant qu' analyste senior, spécialisé dans le crédit haut rendement (high yield) européen. Il rejoint l' équipe de Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety, gérants associés, désormais composée de 25 gérants-analystes parmi lesquels neuf personnes dédiées à l' ESG.

Tony Lebon vient d' Oddo BHF où il s' est spécialisé dans les obligations convertibles et le high yield européens, tous secteurs confondus, et a acquis des compétences dans les situations spéciales et les restructurations de dettes. Il a notamment codéveloppé une méthode d' analyse de la gouvernance des émetteurs, axée principalement sur la transparence comptable.

Son recrutement va permettre d' accompagner le développement de la gamme crédit ISR de Sycomore AM, qui va bientôt s' élargir avec le lancement de nouveaux fonds.