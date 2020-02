Sycomore AM partagera les frais d' un fonds avec la Fondation Entreprendre

(NEWSManagers.com) - Sycomore Asset Management a noué un partenariat de

mécénat avec la Fondation Entreprendre fondé sur la transmission de

savoir-faire et d' entreprises.

La société de gestion s' engage à partager une

partie des frais de gestion générés par le fonds Sycomore Shared Growth

en 2020 pour permettre à la fondation de déployer ses actions en faveur

d' associations d' intérêt général sur les enjeux de la transmission.

" La formation est un gage de compétence pour les

entreprises françaises et d' insertion professionnelle pour les jeunes.

Accompagner à la reprise d' entreprises, créer de l' activité dans des

zones reculées ou territoires isolés permet de limiter la

désertification et dans de nombreux cas, de maintenir des emplois " ,

expliquent les deux partenaires dans un communiqué.

Deux projets portés par la Fondation Entreprendre intéressent plus particulièrement Sycomore Asset Management.

Le premier est mené avec l' association Les

Compagnons du Devoir et du Tour de France et vise à acculturer et former

les jeunes à l' entrepreneuriat tout au long de leur formation. Ils

seront accompagnés à la création et à la reprise d' entreprise. " D' ici

fin 2020, près de 5 000 compagnons auront l' opportunité de développer

leur volonté d' entreprendre. En parallèle, 35 projets entrepreneuriaux

seront portés via leur incubateur de création d' entreprises " , détaille

le communiqué.

Le second projet porte sur l' émergence et la

transmission d' entreprises agricoles en territoires fragiles, avec

l' Ardear Aura. Il vise à accompagner l' association dans la

redynamisation économique et agricole du territoire

Auvergne-Rhône-Alpes. " L' association a pour objectif en 2020

d' accompagner 56 personnes, avec la mise en place d' une centaine

d' heures de coordination (mise en lien avec des paysans cédants,

accompagnement de duos transmetteurs-repreneurs, gestion administrative

des dossiers), de suivi individuel et 140 heures de formation. Par cet

appui, l' Ardear Aura vise la création de 28 entreprises et de 200

emplois associés " , explique le communiqué.